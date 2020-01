"Joker" lidera las candidaturas al BAFTA con 11 nominaciones

El película "Joker" ("Guasón"), basada en el supervillano de cómic y protagonizado por el ganador de los Globos de Oro Joaquin Phoenix, encabeza las nominaciones para los BAFTA, los galardones del cine británico, anunciadas este martes en Londres.

La cinta dirigida por Todd Phillips sobre el traumatizado antagonista de Batman logró 11 candidaturas, incluida la de Mejor Película.

"Joker" competirá con la epopeya de gángsters "El irlandés" de Martin Scorsese y "Érase una vez... en Hollywood" de Quentin Tarantino, que obtuvieron 10 nominaciones cada una.

El filme "1917" de Sam Mendes, un cuento sobre dos soldados británicos que ganó el codiciado Globo de Oro al mejor drama, recibió nueve candidaturas, entre ellas también la de Mejor Película.

El máximo galardón en la ceremonia de premios del cine británico recayó el año pasado en la producción en blanco y negro del mexicano Alfonso Cuarón "Roma", que después ganó tres Oscars. La ceremonia de los BAFTA tendrá lugar el 2 de febrero.

Revisa la lista de nominados a los BAFTA:

Mejor Película

1917

The Irishman

Joker

Once Upon a Time in Hollywood

Parasite

Mejor Película británica

1917

Bait

For Sama

Rocketman

Sorry We Missed You

The Two Popes

Mejor director

Sam Mendes (1917)

Martin Scorsese (The Irishman)

Todd Phillips (Joker)

Quentin Tarantino (Once Upon a Time… in Hollywood)

Bong Joon-ho (Parasite)

Actor principal

Leonardo DiCaprio (Once Upon a Time… in Hollywood)

Joaquin Phoenix (Joker)

Adam Driver (Marriage Story)

Taron Egerton (Rocketman)

Jonathan Pryce (The Two Popes)

Actriz principal

Jessie Buckley (Wild Rose)

Scarlett Johansson (Marriage Story)

Saoirse Ronan (Little Women)

Charlize Theron (Bombshell)

Renée Zellweger (Judy)

Actor de reparto

Tom Hanks (A Beautiful Day In The Neighborhood)

Anthony Hopkins (The Two Popes)

Al Pacino (The Irishman)

Joe Pesci (The Irishman)

Brad Pitt (Once Upon A Time … In Hollywood)

Actriz de reparto

Laura Dern (Marriage Story)

Scarlett Johansson (Jojo Rabbit)

Florence Pugh (Little Women)

Margot Robbie (Bombshell)

Margot Robbie (Once Upon a Time… in Hollywood)

Guión adaptado

Steven Zaillian (The Irishman)

Taika Waititi (Jojo Rabbit)

Todd Phillips, Scott Silver (Joker)

Greta Gerwig (Little Women)

Anthony McCarten (The Two Popes)

Guión original

Susanna Fogel, Emily Halpern, Sarah Haskins, Katie Silberman (Booksmart)

Rian Johnson (Knives Out)

Noah Baumbach (Marriage Story)

Quentin Tarantino (Once Upon a Time… In Hollywood)

Han Jin Won, Bong Joon-ho (Parasite)

Mejor debut de un guionista, director o productor británico

Mark Jenkin, Kate Byers, Linn Waite (Bait)

Waad al-Kateab, Edward Watts (For Sama)

Alex Holmes (Maiden)

Harry Wootliff (Only You)

Álvaro Delgado-Aparicio (Retablo)

Mejor Película de habla no inglesa

The Farewell

For Sama

Pain and Glory

Parasite

Portrait of a Lady on Fire

Mejor Documental

American Factory

Apollo 11

Diego Maradona

For Sama

The Great Hack

Mejor película animada

Frozen II

Klaus

A Shaun the Sheep Movie: Farmageddon

Toy Story 4

Mejor banda sonora

1917

Jojo Rabbit

Joker

Little Women

Star Wars: The Rise of Skywalker

Mejor reparto

Joker

Marriage Story

Once Upon a Time in Hollywood

The Personal History of David Copperfield

The Two Popes

Mejor fotografía

1917

The Irishman

Joker

Le Mans ’66

The Lighthouse

Mejor Edición

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Le Mans ’66

Once Upon a Time in Hollywood

Mejor diseño de producción

1917

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Once Upon a Time in Hollywood

Mejor diseño de vestuario

The Irishman

Jojo Rabbit

Judy

Little Women

Once Upon a Time in Hollywood

Mejor maquillaje y peinado

1917

Bombshell

Joker

Judy

Rocketman

Mejor Sonido

1917

Joker

Le Mans ’66

Rocketman

Star Wars: The Rise of Skywalker

Mejores efectos especiales

1917

Avengers: Endgame

The Irishman

The Lion King

Star Wars: the Rise of Skywalker

Mejor cortometraje animado británico

Grandad Was a Romantic

In Her Boots

The Magic Boat

Mejor cortometraje británico

Azaar

Goldfish

Kamali

Learning to Skateboard in a Warzone (If You’re a Girl)

The Trap

Premio estrella emergente (votada por el público)

Awkwafina

Jack Lowden

Kaitlyn Dever

Kelvin Harrison Jr

Micheal Ward

Premio Comunidad BAFTA

Kathleen Kennedy (Presidente de LucasFilms)