Primeras imágenes de Avatar 2: Dan a conocer "concept arts" de la secuela

La secuela de Avatar ya dio sus primeras luces al revelar imágenes conceptuales de la segunda parte de la aclamada película.

El material fue presentado por el propio director James Cameron en la CES 2020, una de las mayores convenciones tecnológicas del mundo.

En las imágenes se ve a los na’vi azules como siempre, la vegetación, Neytiri (Zoe Saldana) y Jake (Sam Worthington).

"En la secuela de Avatar no solo volverás a Pandora, sino que explorarás nuevas partes del mundo", indicaron en la cuenta oficial de la película que debutará en cines el 17 de diciembre de 2021.

In the #Avatar sequels, you won’t just return to Pandora — you’ll explore new parts of the world.



Check out these brand new concept art pieces for a sneak peek at what's to come.