"La moda es activismo": El iluminado look de Billy Porter para los Globos de Oro 2020

Una de las celebridades más esperadas durante la alfombra roja de los Globos de Oro 2020 fue Billy Porter quien en cada evento sorprende con looks vanguardistas y rompiendo esquemas.

Esta vez llegó con un traje blanco, el que llevaba una gran cola hecha de delicadas plumas del mismo color.

El actor, que llega como nominado a Mejor Actor en Serie Drama por "Pose", usó además zapatos de la marca Jimmy Choo y joyas Tiffany.

En su paso por la alfombra roja, Porter expresó que "la moda es activismo" y agradecidó haber vivido para ver el mundo como es ahora.

Billy Porter has someone on feather train duty for him. #GoldenGlobes pic.twitter.com/4YMpzJY2RX