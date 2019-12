BTS volvió a emocionar a sus fanáticos con presentación en el festival Gayo Daechukje

Este viernes se realizó uno de los eventos más importantes de Corea del Sur que reúne a los grupos más reconocidos del K-Pop.

El festival llamado Gayo Daechukje se realiza cada año en Seúl para celebrar Navidad y despedirse de un año más. En esta ocasión participaron grupos como BTS, GOT7, Mamamoo, y Monsta X, entre otros.

Sin duda una de los shows más esperados fue el de BTS, quien causó euforia entre sus fans interpretando cinco canciones: Go Go, Home, Boy with Luv, Mikrokosmos y Dionysus.

Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook aparecieron con un atuendo relajado que simulaba un pijama, especial para interpretar su canción Home donde el escenario se convirtió en una acogedora sala de estar. En tanto, para su canción Dionysus hicieron un cambio de vestuario donde aparecieron más elegantes, vestidos de traje.

Revisa lo que fue la presentación de BTS desde el -22:16: