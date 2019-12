Astronauta de la NASA captura parte del "eclipse solar anular" desde el espacio

La estadounidense Jessica Meir, quien se encuentra a bordo en la Estación Espacial Internacional (ISS), capturó las primeras imágenes del eclipse solar ocurrido este jueves 26 de diciembre.

El evento espacial fue compartido en redes sociales por la misma astronauta, publicando su propia secuencia fotográfica.

El eclipse solar anular, también conocido como el "anillo de fuego", se vio en varios países asiáticos, como India, Sri Lanka, Singapur, Indonesia y Filipinas.

Here’s what today’s annular solar #eclipse (when the Moon is in line in between Earth and the Sun) looked like from @Space_Station. We saw the shadow of the #Moon on the #Earth below, just above the horizon (central gray area above horizon). #SolarEclipse2019 #SolarEclipse pic.twitter.com/Q944ZzfFEF