Presidente de Disney revela que conoce el nombre real de Baby Yoda

The Mandalorian: Sitio estadounidense asegura que Baby Yoda "ha conquistado el mundo"

Chile es uno de los países que más "piratea" The Mandalorian

Si hablamos de Baby Yoda probablemente ya sepas a quien nos referimos. Es que el personaje de la serie The Mandalorian se ha convertido en un fenómeno viral, robándose el corazón de todos los fanáticos de la serie ambientada en el universo de Star Wars y protagonizada por Pedro Pascal.

Miles de memes y merchandising de la criatura abundan en todos lados e incluso llevó a que revista Time nombrara al CEO de Disney, Bob Iger, como Persona del Año como la popularidad que ha alcanzado el personaje.

Sin embargo, durante su aparición en The Star Wars Show, Iger indicó que "el mundo está llamando al personaje Bebé Yoda, pero está mal. En mis primeros correos electrónicos con Jon Favreau (director de la serie) fui reprendido por llamarlo Baby Yoda".

Además agregó que "la gente quiere saber cómo se llama, cuál es su verdadero nombre. Por cierto, conozco su verdadero nombre, lo cual es una de las razones por las que he aumentado mi confianza ahora".

En The Mandalorian, el pequeño personaje es conocido como "The Child" y aún no se conoce cuál es el nombre real, el que podría ser revelado en el último capítulo de la primera temporada en Disney+.