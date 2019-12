Inédito: Estrenarán "versión mejorada" de Cats tras criticado debut en cines

Una acción sin precedentes es la que que hará la película Cats de Tom Hopper luego de su criticado estreno en cines la semana pasada, que se reflejó en pobres recaudaciones.

Según informó The Hollywood Reporter, Universal Pictures envió una versión actualizada de la película a los cines que incluye "mejores efectos visuales", lo que confirmaría que tuvieron problemas con los efectos especiales en la entrega inicial, acción inaudita en una película ya estrenada.

En tanto Deadline señala que el director de la película estuvo trabajando en el CGI hasta el día anterior a la premiere, que se realizó el 16 de diciembre en Nueva York.

Sin embargo, varios críticos y espectadores dieron cuenta a través de redes sociales de los evidentes errores que tenían las escenas, lo que obligó a realizar una nueva versión con mejoras en el ámbito digital ya después de su estreno.

La historia protagonizada por Taylor Swift, Idris Elba, Judi Dench, Ian McKellen y la bailarina Francesca Hayward recibió duros comentarios por el aspecto de sus personajes.

This isn’t a joke: CATS was rushed into theaters before being finished so a new version is being sent to theaters with updated effects. How do you know if you have the old version? Look for Judi Dench’s human hand, wedding ring and all. pic.twitter.com/VDUOevePU9