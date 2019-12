Cines chilenos remarcan que nueva película de Star Wars podría "afectar" a personas epilépticas

Desde este jueves ya está en la cartelera de cines chilenos "Star Wars: El Ascenso de Skywalker" película dirigida por J.J. Abrams y que cierra la saga que cuentan la historia de la familia más conocida de la galaxia muy muy lejana.

Uno de los cines que está exhibiendo la película es Cinemark que, a través de sus redes sociales, hizo una particular advertencia a quienes vayan a ver la cinta.

"Hay algo importante que deben saber: Escenas con imágenes y luces intermitentes sostenidas que pueden afectar a personas susceptibles a la epilepsia fotosensible o a padecer otras fotosensibilidades. Así que eso, cuidado kbros

Es que ya hace algunas semanas Disney adviertió que la nueva película de Star Wars podría "afectar" a personas epilépticas. Además avisó de estos posibles efectos a Epilepsy Foundation, con el objetivo de advertir y brindar consejos a quienes se puedan ver afectados por las luces e imágenes del filme.

We appreciate Disney proactively putting out information about STAR WARS: THE RISE OF SKYWALKER containing several sequences with imagery and sustained flashing lights that may affect those with photosensitive epilepsy. Find tips for staying safe: https://t.co/RozkzfQkSc pic.twitter.com/JrPsl2EDpq