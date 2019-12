Apple, Amazon y Google se unen para crear una plataforma para dispositivos "smart home"

¿Qué pasó?

En un hecho inédito, tres gigantes de la tecnología se unirán para crear una plataforma única y abierta para dispositivos domésticos inteligentes, los "smart home", de manera de simplificar su desarrollo.

Se trata de un acuerdo firmado entre Apple, Amazon y Google en conjunto con Zigbee Alliance -el conjunto de protocolos de alto nivel de comunicación inalámbrica- para crear un grupo de trabajo, promoviendo así la conectividad entre dispositivos de hogar inteligentes "libre de regalías para aumentar la compatibilidad entre hogares inteligentes productos".

En un comunicado oficial, los miembros de la nueva alianza bautizada como "Connected Home over IP" explicaron que el objetivo es "simplificar el desarrollo para los fabricantes y aumentar la compatibilidad para los consumidores".

"El proyecto se basa en una creencia compartida de que los dispositivos domésticos inteligentes deben ser seguros, confiables y fáciles de usar. Al basarse en el Protocolo de Internet (IP), el proyecto tiene como objetivo permitir la comunicación a través de dispositivos domésticos inteligentes, aplicaciones móviles y servicios en la nube y definir un conjunto específico de tecnologías de red basadas en IP para la certificación de dispositivos", dijeron a través de un documento a la prensa.

Así, se buscará adoptar lo que se conoce como "código abierto", una licencia que permite el estudio y modificación de un software desde su base, lo que facilitará la compatibilidad de los "smart home devices" a la hora de interactuar con otros aparatos.

"El proyecto tiene como objetivo facilitar a los fabricantes de dispositivos construir dispositivos que sean compatibles con los servicios de voz y hogar inteligentes, como Alexa de Amazon, Siri de Apple, Asistente de Google y otros. El protocolo planificado complementará las tecnologías existentes, y los miembros del grupo de trabajo alientan a los fabricantes de dispositivos a continuar innovando utilizando las tecnologías disponibles en la actualidad", agregaron.

La unión no solo beneficiará a Apple, Amazon y Google, sino que también a los miembros de Zigbee Alliance, cuya junta directiva está compuesta por ejecutivos de Comcast, IKEA, The Kroger Co., LEEDARSON, Legrand, Lutron Electronics, MMB Networks, NXP Semiconductors, Resideo, Schneider Electric, Signify (anteriormente Philips Lighting) , Silicon Labs, SmartThings, Somfy, Texas Instruments y Wulian, además de los tres gigantes ya mencionados.