¡Atención usuarios! Advierten sobre mensaje grupal que infectaría los chats de WhatsApp

WhatsApp es la aplicación de mensajería con más usuarios en todo el mundo, algo que la hace el objetivo perfecto para las redes de delincuencia internacional.

Y como ha sucedido en otras ocasiones, un nuevo virus que ya ha afectado a usuarios con el sistema operativo Android 8.1 y 9, se esparce por el mundo y todo se relaciona con un "mensaje grupal malicioso".

Los investigadores de Check Point Software Netherlands, una empresa tecnológica y de seguridad informática, entregaron detalles sobre el funcionamiento de este nuevo virus en sus redes sociales.

CheckPointSW: Check Point Research identified a #flaw that could allow a bad actor to create a malicious group chat message that would crash WhatsApp and result in data loss on users' devices. WhatsApp fixed the #vulnerability in their latest version of … pic.twitter.com/BepGFV53OV