Américo realiza dueto con su hija de 7 años en nuevo disco

"Soy cumbia" es el nuevo disco de Américo, el que incluye una especial canción junto a su hija Dominga de 7 años.

"Tu sangre en mi cuerpo" es el single del cantante junto a la niña, donde la pequeña demuestra que heredó el talento vocal de su padre.

"Fue muy bueno, porque es bacán. Todos los días ponía la canción en la casa y así me la aprendí, algunas me las sabía de memoria, pero todo fue muy entretenido. Me gusta mucho cantar", comentó Dominga a La Cuarta.

En tanto, su padre dijo que "queríamos tener un registro con la familia, un registro de Domi porque siempre la escuchamos cantar y se me ocurrió que podía ser en este disco".