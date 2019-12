Star Wars: Cómo ver una de las sagas más reconocidas en la historia del cine

Actor de Star Wars se define como género fluido: "Me veo como femenina al igual que masculino"

Con marcha imperial incluida: Liberan último tráiler de "Star Wars: Rise of Skywalker"

Este jueves 19 diciembre se estrena en las salas de cines nacionales Star Wars: El ascenso de Skywalker, película dirigida por J.J. Abrams y que cierra la saga de cintas que cuentan la historia de la familia más conocida de la galaxia muy muy lejana.

Con el sonido de la temida Marcha Imperial, la malévola y característica risa de Palpatine y la presentación de poderes desconocidos de La Fuerza, el noveno largometraje del ciclo iniciado por George Lucas en 1977 llega a su fin en un trabajo de 142 minutos, que explica y promete resolver los cabos sueltos en los episodios anteriores de la nueva trilogía.

También puedes ver

Star Wars fue un título que en sus primeros días, tras el estreno del 25 de mayo del año mencionado, recibió críticas positivas, calificada como "una experiencia extracorporal" por el reconocido crítico de cine Roger Ebert, o como "la película que mantendrá entretenidas a muchas generaciones futuras que desde ahora guardan un trato sensible hacia los rituales virtualizados con los que se crean las aventuras de una historieta", según The New York Times.

(Darth Vader y la princesa Leia Organa en Una nueva esperanza)

Desde entonces, el universo expandido de La guerra de las galaxias fue en incremento, cautivando a grandes y chicos por sus efectos especiales, entendimiento sobre el bien y el mal, alto contenido de ciencia ficción y por sobre todo, su historia. Narración que Lucas trabajó durante años y que ideó bajo el pensamiento del filósofo Joseph Campbell y su razonamiento del Viaje del héroe.

A la fecha se han publicado ocho películas, tres spin off, cuatro series de televisión y una cinta en animación 3D. Además, decenas videojuegos y novelas y cientos de cómics nutren el legado de los Skywalker. Entonces, ¿cómo entender el universo de Star Wars?

(Luke Skywalker y Yoda en El Imperio contraataca)

Primero se debe comprender que esta narración no tiene una construcción lineal, es decir, de principio a fin como el común de las sagas. Esto, porque con el paso de los años, van surgiendo proyectos o ideas que ayudan a entender episodios ya publicados, o historias previas a ciertos hechos.

Además, entre los fanáticos existe la discusión si es correcto ver las películas en orden cronológico o no, debido a que la trilogía que concentra el peso argumental es la original publicada entre los años 70 y 80, por lo que los efectos especiales son de menor calidad que las cintas publicadas en su mayoría durante el nuevo milenio.

No obstante, de igual manera existe una narración de secuencia en la saga, pero que está propensa a modificaciones con la incorporación de nuevos elementos. De hecho, Disney, actual dueño de la franquicia, ha sostenido que se esperan tres nuevas películas de la serie, pero sin dar a conocer en qué momento temporal se ubicarán. Aunque todo indica que estas contarían hechos previos al El ascenso de Skywalker.

(BB8 y Rey en El despertar de La Fuerza)

Historia de Star Wars en orden cronológico

Episodio I: La amenaza fantasma .

. Episodio II: El ataque de los clones .

. La Guerra de los clones (película spin off).

La Guerra de los clones (serie).

Episodio III: La venganza de los Sith .

. Rebels (serie).

Solo (película spin off)

Rogue One (película spin off).

Episodio IV: Una nueva esperanza .

. Episodio V: El Imperio contraataca .

. Episodio VI: El regreso del Jedi.

The Mandalorian (serie).

Resistance (serie).

Episodio VII: El despertar de La Fuerza .

. Episodio VIII: Los últimos Jedi .

. Episodio IX: El ascenso de Skywalker.

Películas Star Wars en orden de publicación

Primera trilogía

Episodio IV : Una nueva esperanza (1977).

: Una nueva esperanza (1977). Episodio V : El Imperio contraataca (1980).

: El Imperio contraataca (1980). Episodio VI: El regreso del Jedi (1983).

Segunda trilogía

Episodio I : La amenaza fantasma (1999).

: La amenaza fantasma (1999). Episodio II : El ataque de los clones (2002).

: El ataque de los clones (2002). Episodio III: La venganza de los Sith (2005).

Tercera trilogía