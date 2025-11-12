Nomofobia en aumento: El 76% de los chilenos se considera dependiente de su smartphone

Un estudio de Nomophobia.com, plataforma que investiga los hábitos de uso del smartphone, reveló que el 76% de los chilenos reconoce haber desarrollado una dependencia hacia su teléfono móvil. Además, el informe señaló que un alto porcentaje experimenta incomodidad ante la idea de quedarse sin batería o conexión, lo que refleja el creciente impacto de la nomofobia, es decir el miedo o ansiedad excesiva a estar sin el teléfono móvil, sin conexión a internet o sin poder usarlo.

En un contexto cada vez más digitalizado, el teléfono inteligente se ha convertido en una herramienta esencial para trabajar, estudiar y comunicarse, actuando hoy como una extensión cotidiana del cuerpo.

Según un sondeo de la marca vivo Smartphone, realizado a nivel latinoamericano, esta ansiedad se incrementa aún más cuando el trayecto es realizado de noche, ya que la primera preocupación en la mente de los santiaguinos es la seguridad durante el viaje de vuelta a casa.

¿Qué se puede hacer?

Ante esta realidad, los especialistas recomiendan fomentar un uso responsable del dispositivo y priorizar el descanso digital para reducir los niveles de ansiedad asociados al uso constante del teléfono.

Por su parte, la representante de vivo, María José Leal, entregó las siguientes sugerencias:

Tomar conciencia del uso: Activa la función de "tiempo de pantalla" o "bienestar digital", o revisa qué aplicaciones consumen más tiempo y cuándo las usas más. Establecer momentos sin teléfono: Por ejemplo, no llevarlo al dormitorio y definir horarios "libres de pantallas", como la hora antes de dormir o durante las comidas. Identificar el porqué: ¿Lo uso por necesidad, aburrimiento o ansiedad? Sustituir el uso del dispositivo por otras actividades como leer, caminar o escuchar música sin pantalla. Rutina de sueño saludable: La luz azul de los dispositivos engaña al cerebro haciéndole creer que aún es de día. Apaga los aparatos al menos 30 minutos antes de dormir y evita revisar mensajes o redes sociales en la cama. Revisar la duración de la batería: Revisa la duración de la batería de tu smartphone o si cuenta con carga rápida y programa los momentos del día en que lo cargarás.

"Desde vivo Smartphone estamos trabajando fuertemente en entregar a nuestros clientes baterías de larga duración, carga rápida e integraciones de software que permitan incluso llamadas de emergencia sin batería", agregó María José Leal.