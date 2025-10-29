Enel Generación Chile desarrolló pruebas de un casco inteligente para mejorar la seguridad en trabajos de alto riesgo

En alianza con Entel Digital, Enel Generación Chile en su central San Isidro, desarrolló pruebas de un casco inteligente que busca transformar la seguridad laboral al incorporar tecnología similar a la de un teléfono móvil. Puede activarse por voz, cuenta con conexión 5G, cámara HD y linterna integrada, todo controlado mediante el habla.

Pensado para quienes trabajan en alturas, con voltaje o altas temperaturas, trabajos difíciles que por ley, son considerados de alto riesgo, pero necesarios. Este dispositivo ofrece una protección más completa que los cascos tradicionales, combinando resistencia física con conectividad en tiempo real.

"La persona que está en terreno transfiere lo que ve a quienes están en remoto. Además, la persona que está en remoto puede ver todos los indicadores de la maquinaria, pero también a la persona. Es como si, de alguna forma, el dispositivo se integrara al humano”, explica Antonio Moreno, gerente de Soluciones de Entel Digital.

La innovación surge en un contexto preocupante:

Más de 143 mil accidentes laborales se registraron el último año.

"Este casco incluye una pulsera biométrica que mide los signos vitales, permitiendo anticiparse a posibles problemas de salud y activar asistencia inmediata ante cualquier emergencia", agrega Gonzalo Ruiz, Jefe Central San Isidro Enel.

Con avances como este, la tecnología se posiciona como una aliada clave para prevenir riesgos en trabajos más peligrosos.