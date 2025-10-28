'La Canción Sin Fin': Llega a Chile el espectáculo que rinde homenaje al legado musical de Charly García

El proyecto que recorre la carrera del legendario músico argentino Charly García llega por primera vez a Chile. Creado y conducido por Seba Furman junto a Futuröck, "La Canción Sin Fin" combina relato, música y emoción para revivir las canciones que marcaron a generaciones enteras.

Nacido como un podcast de seis episodios que superó el millón de reproducciones en 2020, "La Canción Sin Fin" explora la trilogía más icónica de García: Yendo de la cama al living, Clics modernos y Piano Bar. El éxito del formato impulsó una versión en vivo, que rápidamente se transformó en un fenómeno entre los seguidores del músico.

Acompañado por una banda integrada por Juan Archoni, Julia Agra, Renzo Coccé y Sebastián Quintanilla, Furman propone un viaje sonoro que combina análisis musical, interpretación y momentos de pura nostalgia rockera.

Tras presentarse en Argentina, Uruguay y Europa, el espectáculo llega a Chile con una función en el Teatro Nescafé de las Artes, el 17 de enero de 2026, a las 21:30 horas, prometiendo una noche irrepetible para los fanáticos de Charly García y de la música latinoamericana.

¿Quieres asistir?

Desde la organización del evento informaron que las entradas ya están disponibles a través de Ticketmaster. El público podrá elegir entre cuatro ubicaciones distintas en el Teatro Nescafé de las Artes, con valores que varían según la localidad.