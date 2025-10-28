A 280 metros de altura: Cabina Sessions transforma las cabinas del Teleférico de Santiago en estudios musicales
- Por Meganoticias
La escena musical chilena alcanza nuevas alturas con Cabina Sessions, una innovadora propuesta audiovisual que transforma las cabinas del Teleférico de Santiago en estudios de grabación únicos a 280 metros sobre la ciudad.
La primera temporada contará con artistas como Katteyes, Gepe, Princesa Alba y Dani Ride, bajo la conducción de Ignacio Franzani, en una experiencia que combina música, conversación e inspiración con una vista panorámica de la ciudad.
El proyecto, impulsado por Turistik, Doritos "la marca icónica de PepsiCo" y Altafonte, tuvo su lanzamiento el 15 de octubre en el Cerro San Cristóbal, en donde se presentó el primer capítulo acompañado de show de drones, experiencias interactivas y música en vivo.
"Con Doritos siempre buscamos desafiar los límites y hacer cosas distintas. Este espectáculo es una muestra de esa actitud: energía, innovación y conexión con quienes se atreven a ir más allá. Además, fue la manera perfecta de presentar nuestros nuevos Doritos, con más sabor, más queso y más crunch que nunca", comentó Benjamín Herrera, Chief Marketing Officer (CMO) de PepsiCo Cono Sur.
¿Dónde verlo?
El primer episodio ya está disponible en el canal de Youtube Cabina Sessions , y los siguientes se estrenarán semanalmente, presentando los nuevos sonidos de la música chilena desde uno de los puntos más emblemáticos de Santiago.