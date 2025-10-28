A 280 metros de altura: Cabina Sessions transforma las cabinas del Teleférico de Santiago en estudios musicales

La escena musical chilena alcanza nuevas alturas con Cabina Sessions, una innovadora propuesta audiovisual que transforma las cabinas del Teleférico de Santiago en estudios de grabación únicos a 280 metros sobre la ciudad.

La primera temporada contará con artistas como Katteyes, Gepe, Princesa Alba y Dani Ride, bajo la conducción de Ignacio Franzani, en una experiencia que combina música, conversación e inspiración con una vista panorámica de la ciudad.

El proyecto, impulsado por Turistik, Doritos "la marca icónica de PepsiCo" y Altafonte, tuvo su lanzamiento el 15 de octubre en el Cerro San Cristóbal, en donde se presentó el primer capítulo acompañado de show de drones, experiencias interactivas y música en vivo.

"Con Doritos siempre buscamos desafiar los límites y hacer cosas distintas. Este espectáculo es una muestra de esa actitud: energía, innovación y conexión con quienes se atreven a ir más allá. Además, fue la manera perfecta de presentar nuestros nuevos Doritos, con más sabor, más queso y más crunch que nunca", comentó Benjamín Herrera, Chief Marketing Officer (CMO) de PepsiCo Cono Sur.

¿Dónde verlo?

El primer episodio ya está disponible en el canal de Youtube Cabina Sessions , y los siguientes se estrenarán semanalmente, presentando los nuevos sonidos de la música chilena desde uno de los puntos más emblemáticos de Santiago.