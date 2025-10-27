"Alto al cáncer": Cenco Malls cumplió más de una década promoviendo la detección temprana del cáncer de mama
Por más de diez años, Cenco Malls ha impulsado "Alto al Cáncer", una campaña que busca generar conciencia sobre la detección temprana del cáncer de mama y facilitar el acceso a exámenes preventivos para mujeres de distintas regiones del país.
Durante 2025, la campaña incrementó su alcance con 1.500 mamografías gratuitas, 500 más que el año anterior, destinadas a mujeres de diversas comunas. Desarrollada junto a la Fundación Arturo López Pérez (FALP), la iniciativa reafirmó el compromiso de Cenco Malls por contribuir a la detección oportuna del cáncer de mama.
En paralelo, más de 200 colaboradoras, proveedoras y locatarias de Cenco Malls también participaron en el programa, fortaleciendo el enfoque interno de autocuidado y bienestar.
Como parte de las actividades, se realizaron activaciones junto a Palpa, donde clientes de Cenco Alto Las Condes, Cenco Costanera y Cenco Portal La Dehesa pudieron aprender sobre el autoexamen mamario mediante experiencias interactivas.
"Hemos trabajado con una visión clara: ser un agente activo en la promoción del bienestar de las mujeres. Junto a FALP, hemos acercado la detección temprana del cáncer de mama a miles de personas, no solo con mamografías gratuitas, sino también a través de educación y sensibilización", señaló Macarena Bassaletti, gerente Regional de Marketing, Experiencia y Sostenibilidad de Cenco Malls.
La campaña también incluyó una emotiva pieza audiovisual protagonizada por Claudia Conserva, Carolina Paulsen y María Paz Valenzuela, quienes compartieron sus experiencias personales para acompañar a mujeres que enfrentan la enfermedad.
Además, este año se sumó la historia de María Inés Buzada, colaboradora de Cenco Malls que superó un cáncer de mama y hoy forma parte activa de la iniciativa. "Poder contar mi historia y generar conciencia es muy significativo. Vivir este proceso me hizo valorar la importancia de los chequeos preventivos y de priorizarse a uno mismo", comentó María Inés Buzada, gerente Legal de Cenco Malls.
Una iniciativa regional
El compromiso de Cenco Malls con la detección temprana se extendió también a los distintos países donde la compañía está presente.
En Colombia, el centro comercial Cenco Altos del Prado, junto a la Oficina de la Mujer y Salud de Barranquilla, desarrolló charlas informativas y talleres de autoexamen. Además, en Cenco Limonar se realizaron actividades abiertas a la comunidad, reforzando la importancia de la prevención.
En Perú, la campaña se llevó a cabo en alianza con la Liga Contra el Cáncer, con iniciativas en Cenco Lima Sur, Cenco Arequipa y Cenco La Molina, enfocadas en promover la detección temprana y el bienestar integral.
Con estas acciones en Chile, Colombia y Perú, Cenco Malls busca reafirmar su compromiso con una sociedad más consciente y saludable, consolidando "Alto al Cáncer" como una campaña regional que une a toda una comunidad en torno a la prevención y el cuidado.