Carles Puyol visita Chile junto a Scotiabank y anuncia la construcción de una nueva cancha de fútbol en Huechuraba

24 oct. 2025 - 09:13 hrs.

El histórico defensa del FC Barcelona y campeón del mundo con España, Carles Puyol, regresó a Chile para participar en una serie de actividades vinculadas al programa Scotiabank Fútbol Club, plataforma que promueve la vida sana y el desarrollo de los jóvenes en América Latina y el Caribe a través del deporte.

La visita comenzó con una clínica deportiva en el Colegio Nocedal de La Pintana, donde más de 80 niños y niñas compartieron con el exfutbolista en una jornada de entrenamiento y conversación sobre valores como la disciplina, el esfuerzo y el trabajo en equipo.

“Más allá de ganar o perder, lo importante es disfrutar, aprender y dar siempre lo mejor de uno mismo”, señaló Puyol durante la actividad, destacando la importancia del deporte como herramienta formativa.

Nueva cancha para Huechuraba

Durante su paso por el país, Puyol también encabezó la firma de un convenio entre Scotiabank y la Municipalidad de Huechuraba para la implementación y acondicionamiento del Complejo Deportivo Raúl Inostroza, un nuevo espacio destinado a escuelas, clubes y organizaciones locales.

El acuerdo contempla la construcción de una cancha de fútbol comunitaria, que se suma a otras cuatro edificadas por el banco en distintas regiones del país. La iniciativa busca fomentar la práctica deportiva, la integración social y el acceso equitativo a infraestructura de calidad.

La ceremonia contó con la presencia del alcalde Maximiliano Luksic y de ejecutivos de Scotiabank, quienes destacaron la importancia de la colaboración público-privada para fortalecer el desarrollo local.

“Estamos convencidos de que el fútbol tiene un poder transformador muy importante para avanzar hacia comunidades más saludables e inclusivas”, afirmó Katia Berdichewsky, directora de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de Scotiabank Chile.

El proyecto también incluye la implementación de un programa anual de educación financiera, desarrollado junto al municipio, que beneficiará a niños, jóvenes y adultos de la comuna.

Scotiabank Fútbol Club: impacto regional

El programa Scotiabank Fútbol Club ha beneficiado a más de 40 mil niños y niñas en América Latina, mediante actividades deportivas, talleres de formación y la construcción de espacios recreativos.

En Chile, esta plataforma ha permitido habilitar infraestructura y experiencias deportivas en comunidades de Santiago y regiones, con el objetivo de promover la inclusión y los valores del deporte como motor de cambio social.