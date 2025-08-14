"Viajar con tranquilidad": ¿Cómo usar tu seguro de viaje en caso de emergencia?

14 ag. 2025 - 08:27 hrs.

[Comunicado de prensa]

Viajar siempre ofrece nuevas experiencias, pero incluso en las mejores aventuras pueden surgir enfermedades o accidentes que complican la estadía lejos de casa.

En esos casos, contar con un seguro de viaje es una herramienta clave para acceder a atención médica sin complicaciones, y conocer cómo activar la cobertura en una emergencia permite resolver la situación con rapidez y evitar problemas mayores.

¿Cómo activar el seguro de viaje en una emergencia?

Ante una emergencia, es importante actuar con rapidez para obtener la atención médica necesaria y no generar gastos imprevistos.

En este contexto, los seguros de viaje suelen ofrecer asistencia inmediata para guiar al viajero.

A continuación, los pasos básicos que conviene tener presentes al momento de utilizar el seguro durante el viaje:

Paso 1: Mantener la calma y priorizar la seguridad

Lo primero es atender la seguridad y salud de quien sufrió el percance. Si ocurre un accidente grave o el viajero enferma de gravedad, se debe buscar asistencia médica local de inmediato.

Una vez controlada la situación inicial, se puede proceder con el siguiente paso.

Paso 2: Contactar al servicio de asistencia del seguro

El afectado o sus acompañantes deberán informar lo ocurrido a la central de asistencia del seguro de viaje lo antes posible.

Las compañías suelen contar con canales de emergencia disponibles las 24 horas, ya sea por teléfono (línea gratuita) o mediante aplicaciones móviles o WhatsApp.

Lo importante es elegir el medio más accesible según la situación y notificar el incidente para activar la cobertura.

Paso 3: Entregar la información necesaria

Al comunicarse con la central de asistencia, es importante proporcionar todos los datos requeridos.

Generalmente, se solicitarán el nombre completo, el número de documento (RUN o pasaporte), los detalles de la póliza, la ubicación y una breve explicación del incidente.

Tener a la mano el pasaporte, el certificado del seguro y otros documentos facilita el proceso y acelera la atención.

Paso 4: Seguir las instrucciones de la asistencia médica

Tras la notificación, la compañía de asistencia indicará los pasos a seguir. El viajero deberá seguir las instrucciones que le den: según la emergencia, podrían derivarlo a un centro de salud, enviar un médico al sitio o coordinar una ambulancia.

Por lo general, la empresa de asistencia se encargará de los gastos médicos cubiertos, de modo que el viajero no deba pagar en ese momento.

Paso 5: Conservar documentos y comprobantes

Superada la emergencia, es fundamental guardar todos los documentos del incidente (informes médicos, recetas, facturas de gastos, entre otros.).

Si bien la asistencia en viaje suele cubrir los costos directamente, estos comprobantes son útiles si no se pudo avisar al seguro de inmediato y hubo que pagar por adelantado.

Dichos documentos permitirán solicitar un reembolso si corresponde, o facilitarán cualquier trámite posterior con la aseguradora.

Un seguro de viaje: el respaldo que marca la diferencia

Contar con un seguro de viaje brinda tranquilidad cuando las cosas no salen según lo planeado en el extranjero. Saber cómo activar la asistencia médica de la póliza permite al viajero enfrentar una emergencia con apoyo experto, evitando mayores gastos.

En resumen, un viajero precavido que sigue este protocolo viaja con la confianza de que, ante cualquier urgencia, la ayuda profesional está a solo una llamada de distancia.