¿Cómo mantener tu auto eléctrico? Consejos clave para alargar su vida útil

[Comunicado de prensa]

¿Quieres que tu vehículo eléctrico te acompañe por años? La buena noticia es que cuidarlo puede resultar más fácil que el mantenimiento de uno tradicional.

Esto se debe a que los autos eléctricos tienen menos piezas móviles, lo que puede ahorrarte problemas mecánicos frecuentes. Sin embargo, aplicar ciertos cuidados específicos marca la diferencia en su rendimiento y en la prevención de fallas.

Claves para mantener en buen estado un auto eléctrico

El cuidado preventivo es esencial para prolongar la vida útil de los autos eléctricos e híbridos. A continuación, encontrarás las acciones que te permitirán conservar el rendimiento de tu vehículo y evitar fallas prematuras.

1. Cuidado de la batería: uno de los componentes esenciales del vehículo

La batería es uno de los sistemas más valiosos del auto eléctrico. Su cuidado diario es clave para evitar fallas y extender su vida útil.

¿Qué necesitas hacer para mantenerla en forma?

Carga entre 20?% y 80?%: evita los extremos de carga para proteger las celdas.

Controla la temperatura: evita estacionarte al sol o en ambientes muy fríos por largos periodos.

No interrumpas la carga: los ciclos cortos frecuentes afectan la capacidad de la batería con el tiempo.

2. Buenas prácticas de carga y conectores

El tipo de carga y el estado del sistema influyen directamente en la durabilidad de la batería. Una rutina adecuada puede marcar la diferencia en su vida útil. Para ello:

Prefiere la carga lenta: es más estable para el uso cotidiano y genera menos desgaste.

Utiliza la carga rápida en ocasiones puntuales: por ejemplo, para trayectos largos o situaciones de emergencia.

Verifica el punto de carga: antes de conectar, revisa que el enchufe y el conector estén limpios y sin daños visibles.

3. Mantenimiento básico: neumáticos, líquidos y tren de rodaje

Aunque los autos eléctricos y los autos híbridos requieren menos mantenciones que los convencionales, siguen existiendo tareas que no deben pasarse por alto.

Estos puntos son clave en tus revisiones:

Neumáticos: es recomendable realizar su cambio cada 24.000 km, tanto en condiciones de uso exigente como moderado. Aunque cada fabricante lo especifica en su pauta de mantención de acuerdo al tipo de vehículo.

Líquidos: controla el estado del líquido de frenos y del refrigerante para el sistema de la batería.

Tren de rodaje: se deben inspeccionar las piezas como el eje de transmisión, las articulaciones delanteras, la dirección y la suspensión, especialmente en condiciones de uso más intensas.

4. Uso eficiente del sistema de frenado regenerativo

El sistema de frenado regenerativo te permite recuperar energía cada vez que se reduce la velocidad del vehículo.

Para aprovecharlo correctamente:

Acelera de forma progresiva: evita los cambios bruscos para favorecer la recuperación de energía.

Anticípate al frenar: levantar el pie del acelerador con anticipación activa el sistema de carga regenerativa de forma más eficiente.

Evita frenadas repentinas: cuando frenas de golpe, los frenos normales se usan más y se pierde la oportunidad de recuperar energía.

Cuida tu auto eléctrico para un óptimo rendimiento por más tiempo

Mantener en buen estado los autos híbridos o eléctricos exige conocimientos mecánicos básicos por parte de sus usuarios y dejar el resto a los técnicos certificados de cada marca. Siguiendo estos consejos, tu vehículo te dará años de servicio confiable.?

La inversión en su mantenimiento preventivo se traduce en un menor gasto en reparaciones, y tener una mayor tranquilidad al conducir. Recuerda que un auto bien cuidado mantiene su valor y rendimiento.