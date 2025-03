'On A Trip': La gira con la que ANOTR aterriza en Chile

[Comunicado de Prensa]

El próximo 7 de marzo, Espacio Riesco en Santiago se convertirá en el recinto de una experiencia musical única con la llegada de ANOTR, el dúo holandés que está redefiniendo el house contemporáneo. Este show forma parte de su gira mundial "On A Trip", que los llevará a recorrer algunos de los escenarios más importantes del mundo.

Desde Ámsterdam, Jesse van der Heijden y Oguzhan Guney han conquistado la escena global con su sonido enérgico y experimental, fusionando house con influencias disco, soul, funk y jazz. Con un enfoque que trasciende los límites de los géneros, ANOTR ha desarrollado una identidad sonora única que los distingue en la escena electrónica actual.

El tour "On A Trip" celebra el lanzamiento de su tercer álbum, un trabajo innovador que ha sido aclamado por la crítica y el público. Desde su estreno el pasado 31 de enero, el álbum ha arrasado en plataformas digitales, superando el millón de reproducciones en menos de 24 horas, con un impresionante debut en el #3 del chart del Reino Unido y #6 en Estados Unidos. Además, ha recibido un gran respaldo en Spotify, con inclusiones en listas clave como Mint y New Music Friday, y ha sido promocionado con impactantes vallas publicitarias en Times Square.

La filosofía de ANOTR es clara: avanzar sin miedo, rompiendo esquemas y explorando nuevos horizontes sonoros. Sus sets en vivo son una experiencia inmersiva en la que lo inesperado se convierte en norma, creando un viaje musical que desafía las convenciones y eleva la energía de la pista de baile.

Con éxitos como "Relax My Eyes", "How You Feel (Ft. Leven Kali)" y su reciente single "Currency (Count On Me)", el dúo ha demostrado su capacidad para conectar con el público a través de un sonido fresco y envolvente. Además, las primeras fechas de la gira han sido un éxito absoluto en ciudades como París, Berlín y Londres, consolidando el impacto global del tour.

Las entradas para ANOTR en Chile ya están disponibles a través de Passline, con precios que oscilan entre los $35.000 para los tickets generales y $109.000 para los accesos VIP. Se espera una noche inolvidable en la que la música se convertirá en un lenguaje universal y la pista de baile en un espacio de conexión y libertad.

No te pierdas la oportunidad de vivir la experiencia "On A Trip" en Espacio Riesco el próximo 7 de marzo.