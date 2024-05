AFP Capital en su 44° streaming: 'Las nuevas indicaciones van a mostrar si se respeta lo que han pedido las personas'

[Comunicado de prensa]

AFP Capital realizó su versión número 44 del streaming a clientes denominado: "¿Te has preguntado cuál es el rol de tu AFP?".

En la oportunidad, Jaime Munita, gerente general, abrió el espacio con un análisis de la rentabilidad de los multifondos y enfatizó en que se está a la espera que el Gobierno ingrese las indicaciones al proyecto de ley de reforma previsional; mientras que María Paz Abarca, gerente de operaciones, pensiones y finanzas explicó las funciones y gestiones que realiza una administradora de pensiones.

Sobre el avance del debate de la reforma previsional, Munita sostuvo que "vamos a seguir muy atentos a este siguiente paso y, por supuesto, muy activos como Administradora en promover en esta discusión las herramientas que permitan realmente aumentar las pensiones y darle sostenibilidad al sistema, esto es modernizar el régimen de inversión, promover activos alternativos que son instrumentos que permiten mejor rentabilidad en el largo plazo, aumentar adicionalmente la cotización individual y analizar la posibilidad de aumentar la edad de jubilación".

Respecto de lo que hoy se discute también de quién debiese administrar las cotizaciones de los trabajadores, si un ente privado o estatal, Munita dijo que "no existe claridad de si efectivamente se va a crear este ente del Estado. La reforma planteaba que los afiliados pudiesen elegir entre quedarse en su AFP o cambiarse a esta nueva unidad. Sin embargo, eso hoy día está cambiando, no hay una definición clara, por lo que tenemos que esperar a las nuevas indicaciones para ver si se respeta lo que tanto han pedido las personas de tener la libertad de elegir quién administra sus ahorros".

Multifondos caen en abril, pero acumulan alza de 40% en los últimos 5 años

Munita comentó que los retornos de los multifondos estuvieron marcados durante abril por los movimientos de mercado los que se vieron impactados por los datos mixtos en la actividad e inflación más alta en Estados Unidos, comentarios de los gobernadores de la Reserva Federal y los datos positivos de actividad en China y Chile. En ese contexto, la bolsa de EE. UU. y Europa se contrajeron un -2,6% y -1,8% respectivamente, mientras que la bolsa China se expandió un 8,5%. En la región, Brasil y Chile tuvieron retornos de -2,1% y -1,4%, todos medidos en dólares. A nivel local, el peso chileno se apreció un 3,2%, cerrando el tipo de cambio en $949. En cuanto a la renta fija, el índice de Bonos de gobierno cayó un -1,5% y el índice de bonos corporativos -0,6%.

Lo anterior, repercutió en que los multifondos tuvieran resultados negativos: el A -5,5%; B -4,6%; el C -4,2%; el D -4% y el E -3,6%, con cierre al 26 de abril. Sin embargo, si se mira el acumulado en 2024 se alcanza un promedio de 1,8% de ganancias y a 5 años, el alza llega a 39,9%.

"Por eso es tan importante, y no nos cansaremos nunca de repetirlo, que los ahorros previsionales hay que mirarlos en el largo plazo. Sabemos que cuesta, porque son los ahorros de cada uno, pero nuevamente hay que entender que éstos no están aislados a los ciclos económicos, por lo tanto, hay que mirarlos con una holgura de tiempo y no tomar decisiones apresuradas". comentó.

Procesos y gestiones realizadas por una AFP

Las temáticas abordadas en los streamings de AFP Capital son reflejo de las consultas y comentarios que la compañía recibe por medio de sus diferentes canales de atención. Por esta razón, en esta oportunidad se abordó el origen y características de la industria y se detalló cómo funciona una AFP y las diferentes labores que lleva a cabo.

"Se suele creer que las administradoras sólo pagamos pensiones, pero la realidad está muy lejana a eso. Las AFP realizamos cerca de 80 procesos mensualmente. Por esto llama la atención la poca comprensión de la complejidad operativa de las AFP y la liviandad del debate en este aspecto", sostuvo María Paz Abarca, gerente de operaciones, pensiones y finanzas.

La ejecutiva expuso alguno de estos procesos como por ejemplo: recaudación de cotizaciones revisionales; cambios o distribuciones de fondos que eligen nuestros afilados; pagos en exceso originados; pagos de los retiros de ahorros y APV; trámites y pagos de las distintas modalidades de pensión; pago de beneficios estatales; apoyo al IPS en todo lo relacionado a la PGU; gestión de los flujos operativos asociados a las inversiones de los fondos de pensiones y todo lo relacionado al pago de deuda de pensión de alimentos, entre muchos otros.