Dj Tiësto anuncia regreso a Chile con concierto en el Movistar Arena

Hace pocos días, el Dj y productor neerlandés, Tijs Michiel Verwest, más conocido como Dj Tiësto, anunció su regreso a Chile con un show que se llevará a cabo el próximo 18 de febrero a las 22:00 hrs. en el Movistar Arena.

En esta ocasión, el show no sólo se realizará al interior del recinto, sino que el exterior del Movistar Arena se convertirá en un espacio al aire libre con música en vivo y grandes sorpresas. Desde la producción, aseguraron que se tratará de un "encuentro imperdible para los amantes de la música eléctronica" que contará con un recorrido por lo mejor de la carrera de 30 años del Dj.

Tickets disponibles a partir del 10 de noviembre

Para los interesados en asistir al evento, las entradas estarán disponibles desde el 10 de noviembre a las 13:00 hrs. a través de Punto Ticket.

Los asistentes podrán disfrutar del espacio exterior del Movistar Arena, en donde tocarán Dj's nacionales y se dispondrán de zonas de gastronomía, cocteles y variadas atracciones. Además, habrá una experiencia Premium Lounge, con asientos numerados y bar abierto, entre otros servicios.

En la actualidad, Tiësto cuenta con alrededor de 30 años de carrera musical, 8 mil millones de reproducciones globales en todas las plataformas, 36 millones de ventas récord totales y 160 millones de reproducciones de videos en TikTok.

Debido a los múltiples éxitos que le han sido otorgados, Dj Tiësto ha sido catalogado como "El mejor Dj de todos los tiempos" por Mixmag; "Dj número 1", según la revista Rolling Stone; y "El padrino de EDM" por Billboard".

En su último disco de estudio "The London Sessions", de 2020, destacan los singles "Mind Dimension" con Tiga, "My City´s on Fire" con Jimi Jules, "Pump it Louder" junto a Black Eyed Peas y "10:35" con Tate McRae, los cuales serán parte del show de febrero.