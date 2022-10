"CEO-cirujano" chileno llega a Unicorn Hunters decidido a impulsar globalmente un test rápido contra el cáncer

A través de su compañía Geneprodx, Hernán González diseñó un método que supone un avance clave para diagnosticar el cáncer de tiroides y que podría evitar miles de cirugías innecesarias.

"Si tengo que esperar dos semanas el resultado de un posible cáncer y en lugar de eso puedo saberlo en un solo día, el valor está en dormir tranquilo al saberlo pronto". Moe Vela, ex director de Administración de Joe Biden y uno de los jurados de Unicorn Hunters resume así el punto fuerte de Thyroid Print, un test rápido que puede marcar un antes y un después en materia de diagnósticos de cáncer de tiroides.

El innovador producto ha sido desarrollado por la compañía Geneprodx, encabezada por el cirujano chileno Hernán González. "Siendo honesto, nunca pensé que me convertiría en CEO o fundador de algo", ha admitido el propio González, aunque es consciente de todo lo que ha aprendido tras décadas de investigaciones: "En esos éxitos y fracasos aprendí las habilidades empresariales que me trajeron hasta el día de hoy".

La tecnología en la que se basa Thyroid Print es un algoritmo que predice si algún bulto de la tiroides es benigno o maligno con un 95% de certeza. Esta precisión no sólo tiene el potencial de brindar tranquilidad a los pacientes, sino que implica un ahorro económico para cualquier sistema de salud, ya que la prueba tiene un costo aproximado de US$4000 mil frente a los US$15000 de una cirugía.

Mercados, competidores y más

Más allá de celebrar la innovación, el episodio avanza y los "cazadores" de unicornios necesitan hablar con González sobre mercados, patentes y márgenes de ganancia. Además de Vela, el Círculo del Dinero está conformado por Steve Wozniak, cofundador de Apple, Rosie Rios, ex tesorera de los Estados Unidos, Lance Bass, artista e inversionista, Silvina Moschini, cofundadora y presidente de Unicoin y Alex Konanykhin, CEO de Unicoin y uno de los artífices de Unicorn Hunters.

Junto a ellos está sentada la panelista invitada del episodio, la emprendedora e inversora Stacie Olivares. Y serán precisamente sus preguntas las que pasarán página del "Hernán médico" al "Hernán CEO". ¿El líder de esta compañía realmente ha estudiado lo suficiente a sus competidores? ¿Tiene una idea concreta del tamaño de su mercado?

También habrá espacio para indagar sobre los orígenes de la invención y González contará entonces que los inicios de su tests deben rastrearse en sus prácticas como médico cirujano cuando se topaba frecuentemente con biopsias de resultado indeterminado.

Pronto llegará el decisivo 60 Seconds Plea, el momento en el que todos los participantes concentran sus últimos esfuerzos. ¿Podrá finalmente esta compañía alcanzar la preciada valuación de u $1000 millones? ¿Nacerá un nuevo unicornio chileno?

Unicorn Hunters es una plataforma que conecta emprendimientos altamente innovadores con inversores de todo el mundo. A través de Unicoin, la primera criptomoneda de próxima generación diseñada para ser estable y generar riqueza, el programa impulsa a startups con potencial de unicornios. Todos los episodios están disponibles en UnicornHunters.com , LinkedIn Broadcast , Facebook Video, YouTube y Vimeo.

Unicoin para lectores de Meganoticias

Unicoin, la criptomoneda oficial del show, es una moneda de última generación diseñada para resolver la volatilidad extrema, el principal problema de los tokens tradicionales. Los lectores de Meganoticias tienen también la posibilidad de obtener 100 unidades de esta criptomoneda gracias al código MEG100FREE.