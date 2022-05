Soprole instala punto limpio en jardín infantil para reciclar envases de yoghurt y postres de todas las marcas

De acuerdo al Informe del Estado del Medio Ambiente 2020, del Ministerio del Medio Ambiente, en Chile se generan cerca de 8 millones de toneladas de residuos domiciliarios al año y de este total, apenas el 1% se recicla.

Bajo este contexto, día a día, tanto entidades públicas como privadas, trabajan en iniciativas que permitan avanzar hacia la implementación de una economía circular en el país. Este es el caso de Soprole, empresa que por medio del programa "Sonrisa Circular", busca generar un impacto en el corto y largo plazo en torno al reciclaje y al cuidado del medio ambiente.

El proyecto, que ya está siendo implementado a nivel nacional, cuenta con tres líneas de acción que aluden a la instalación de puntos limpios, el retiro domiciliario de residuos, la revalorización del material reciclado y el desarrollo de insumos para la operación de la compañía en base a los residuos recolectados.

Fomentar el reciclaje en las generaciones más jóvenes

En los últimos días, y con motivo del Día Mundial del Reciclaje, Soprole instaló dos nuevos puntos limpios de potes de yoghurt y postres. Las locaciones elegidas fueron el interior de la municipalidad de Providencia y el jardín infantil El Aguilucho, ubicado en la misma comuna, en donde se dispondrá de un contenedor para que tanto los niños como sus familias, tengan la posibilidad de reciclar este tipo de material.

Tras la puesta en marcha del punto limpio en el recinto educacional, la alcaldesa de la comuna, Evelyn Mathei, junto al gerente general de Soprole, Sebastián Tagle, dieron a conocer el procedimiento para que los niños de 2 a 5 años, que asisten al establecimiento, interioricen la práctica en su día a día.

Ante esto, el gerente general de Soprole, hizo hincapié en que, gracias a la labor conjunta con la organización Recológico, todos los envases lavados que sean llevados por los vecinos, serán retirados y posteriormente, reutilizados.

"Hace un año y medio, nos planteamos como desafío permitirle a los ciudadanos de Chile, poder reciclar los potes de yoghurt y postres, los cuales hasta hace seis meses, no se podían reciclar. No existían puntos de recolección, no existían opciones para recoger y recolectar el material. En nuestro programa Soprole Sonrisa Circular, ya hemos implementado puntos de reciclaje de Arica a Punta Arenas y hemos avanzado, junto a Recológico, con la recolección domiciliaria gratuita. Hoy junto a la Municipalidad de Providencia anunciamos la puesta en marcha de dos nuevos puntos de reciclaje exclusivo de potes de yoghurt y postre en la comuna para seguir promoviendo el reciclaje y economía circular en nuestro país", indicó Tagle.

Al igual que lo otros puntos limpios, que ya fueron instalados a lo largo de Chile, los dos nuevos contenedores, recibirán también los envases de las marcas de la competencia, acción que fue valorada por la edil de Providencia, quien aseguró que se está trabajando en establecer más y nuevos puntos de reciclaje en los puntos más concurridos de la comuna.

"Esta es una muy buena noticia y me alegra que Soprole haya tomado esta iniciativa porque además de reciclar sus propios potes de yoghurt y postres, recibe los de la competencia, lo que demuestra que hay una preocupación real por el medio ambiente. Nosotros en la comuna estamos muy preocupados de poder reciclar lo orgánico e inorgánico, y este era uno de los temas que no habíamos podido abordar. Por eso queremos poder implementar la mayor cantidad de puntos limpios, como es el caso del que estamos inaugurando hoy en este jardín infantil y luego en la misma Municipalidad, de tal manera que se puedan convertir en mobiliario urbano de eco madera, los que puedan estar luego en nuestras áreas verdes y que estos sean más amigables con el medio ambiente", afirmó Matthei.