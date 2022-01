AFP Capital se prepara para el proceso del proyecto de Pensión Garantizada Universal y responde dudas de sus clientes

En su compromiso por informar a las personas de forma oportuna y responder a sus inquietudes en distintas temáticas sobre el sistema previsional, AFP Capital realizó su 26° streaming titulado “Conversemos sobre pensiones y el beneficio de Pensión Garantizada Universal en trámite”, en el que Jaime Munita, gerente general, y María Paz Abarca, gerenta de Operaciones, Pensiones y Finanzas, explicaron en simple los principales puntos de la PGU que hoy se discute en el Congreso.

El ejecutivo, a modo de contexto, se refirió a las propuestas que hoy se comentan en torno a la reforma al sistema de pensiones, que hablan de modificar el pilar contributivo y solidario del sistema. “En el caso del pilar contributivo se propone la creación de un ente estatal que se encargue de la administración de los ahorros de las personas. Y, por otro lado, aumentar el aporte mensual que las personas realizan, el que recordemos hoy representa el 10% de un sueldo. Busca un 6% extra con cargo a los empleadores”, detalló Munita.

Por otro lado, agregó, desde la parte solidaria del sistema se ha planteado un cambio en los montos y la cobertura, es decir, a quiénes llegaría, lo cual se desarrollaría de manera gradual. En este contexto es donde se ha generado un mayor debate, a propósito de la iniciativa de Pensión Garantizada Universal (PGU) como parte de la Ley Corta de Pensiones.

“Como AFP Capital ya nos estamos preparando para que el proceso de pago de este beneficio sea lo más simple, rápido y seguro para todos los pensionados beneficiados con la PGU durante los primeros tres meses que nos corresponde su pago como administradora, de acuerdo con el proyecto de ley. Y, además, a través de este espacio de conversación y todos nuestros canales de atención buscamos precisamente aclarar todas las dudas del proceso”, afirmó el ejecutivo.

María Paz Abarca luego profundizó en los principales alcances de la PGU, que se trata de un beneficio de cargo fiscal y de carácter no contributivo, es decir, no requiere de aportes para que sea otorgada, y será administrada por el Instituto de Previsión Social (IPS). “Este proyecto busca mejorar las actuales y futuras pensiones, asegurando un beneficio que asciende hasta los $ 185 mil para las personas que no pertenezcan al 10% más rico de la población, y también permitirá un aumento de la cobertura del actual Pilar Solidario”, aseguró.

En este sentido, añadió, “quienes pertenecen al 80% más vulnerable de la población recibirían el monto total de la PGU, mientras que quienes pertenezcan desde el 81% al 90% más vulnerable, recibirían un porcentaje de la PGU. El monto de la PGU que efectivamente reciba el beneficiario va a depender de la pensión base que tenga. Todos aquellos que tengan una pensión base menor o igual a $630.000 recibirán el monto máximo de la PGU de $185.000 y aquellas personas que tengan una pensión base mayor a $630.000 y menor a $1.000.000, el monto irá disminuyendo progresivamente”.

Y remarcó que quienes actualmente reciben beneficios dentro del Pilar Solidario, “recibirán este beneficio de manera automática durante el mes siguiente al que se apruebe este proyecto. Sin embargo, quienes no sean parte de él deberán postular a través del Instituto de Previsión Social (IPS), que deberá habilitar una plataforma que permita el ingreso y registro de la respectiva solicitud, para quienes necesiten realizar este trámite”.

Rentabilidad y mirada a largo plazo

El gerente general de la administradora también analizó el contexto de las inversiones de los fondos de pensiones al día de hoy. “Hemos tenido un inicio de año en el que los fondos han rentado negativos durante las primeras semanas. Por una parte, tenemos al fondo A y B el que se ha visto afectado principalmente por la caída del dólar. Por otro lado, los fondos D y E también se vieron afectados por lo anterior, ya que el alza de tasas a nivel internacional ha arrastrado también las tasas de interés a nivel local, generando caídas en el precio de los bonos locales”, explicó.

Sin embargo, recalcó la importancia en la mirada de largo plazo en este tipo de inversiones. “Es importante recordar que los ahorros previsionales se miran en el largo plazo, si revisamos los resultados obtenidos a 5 años podemos ver que el fondo A obtuvo una multiplicación de los aportes realizados por las personas de un 63,91%, el fondo C 43.54%, mientras que el fondo E un 20,46%”, agregó.

Ejemplos de funcionamiento de la PGU explicados en el streaming

Por ejemplo, una persona que actualmente recibe como pensión base $200 mil, recibiría el total del beneficio de la PGU, sumando una pensión de $385 mil mensual.

En este mismo sentido, quienes reciben una pensión base de $630 mil de igual manera recibirían el beneficio total, sumando una pensión de $785 mil finales.

Pero una persona que recibe una pensión base de $700 mil, recibirá como beneficio $150 mil por la PGU, ya que es parte del 81% al 90% más vulnerable.

En la misma línea, quién recibe una pensión de $990 mil, recibirá un beneficio de $5 mil por la PGU. Llegando a sumar $995 mil de pensión todos los meses.

Ahora para quienes hoy formen parte del actual Pilar Solidario, comenzarán a recibir automáticamente la PGU siempre y cuando actualmente tengan una Pensión Final Garantizada (PFG) inferior o igual a $ 185.000, por ejemplo, una pensión base de $13.000 + un Aporte Previsional Solidario (APS) de $ 171.697 = PFG $ 184.697 recibirían un aporte de $185 mil por la PGU, sumando una pensión total de $198 mil.

La Pensión Final Garantizada (PFG), corresponde al monto de la pensión base que financia el beneficiario al momento de pensionarse, más un complemento solidario, como el Aporte Previsional Solidario (APS).