Conoce el nuevo suplemento alimentario que mejora la apariencia y calidad de la piel

¿Quieres tener una piel saludable? Los cuidados del órgano más grande del cuerpo no se deben tomar solo por fuera si no también por dentro, la buena alimentación, el ejercicio y otra serie de buenos hábitos pueden llevar a que tu piel se vea radiante.

Es por esto que Michelle Adam, realizó un live el día miércoles 30 de junio junto a tres especialistas, la Gerenta de Nuevos Productos de Celus C, Virginia Ibarra, la Dermatóloga Estética Avanzada Dra. Katherine Barría y la Enfermera Cosmiatra, Andrea Barría, a través de todas las plataformas digitales de Mega.cl para presentar Celus C, el nuevo suplemento alimentario que mejora la apariencia y calidad de la piel.

Michelle junto con las entrevistadas comentaron acerca de la importancia de tener una vida saludable y el reflejo que esto provoca en el físico en diferentes ámbitos, recalcando lo importante del amor propio y la autoaceptación dentro de este tema que aproblema a muchas mujeres día a día.

"Lo del amor propio a título personal, ha sido un camino por recorrer que no siempre es fácil. Una debe partir por amarse a si misma, por eso lo que hacemos en torno a la estética, más allá de pensarlo como un área superficial o banal es algo profundo que va conectado a las emociones de las muejeres, conocemos sus historias y a cada una, además, fortalecemos sus autoestimas" comentó Andrea Barría.

Durante la transmisión se invito a quienes estaban conectadas a que participen contando sus historias de autoaceptación en el chat box del live y entre quienes participaron se sorteron 3 premios de una caja de regalo “Mi reflejo Celus”.

Celus C

Celus C actúa desde el interior, mejorando la calidad y la apariencia de la piel. Nutre la piel gracias a su exclusiva formulación con péptidos bioactivos de tecnología alemana, vitaminas A, C, D, E , biotina, zinc , selenio y extracto de maqui. Celus C es libre de azúcar y fácil de tomar. Los resultados son visibles a partir de las 4 semanas.

"Nosotras diseñamos este producto con diferentes compuestos para atacar distintas señales y problemas que podemos tener en la piel, por un lado estan los péptidos bioactivos de tecnología alemana que ayudan desde adentro. Al consumirlo de forma oral, mejora la estructura de la piel y también se retiene mayor cantidad de líquido haciendo que se vea hidratada" comentó Virginia, agregando que tambien la mezcla de vitaminas y minerales esta focalizada en sus efectos sobre la piel, ayudando a mantenerla en buen estado y tiene biotina que esta asociado a piel, pelo y uñas. También cuenta con el efecto natural del maqui que da color, textura y sabor al producto, recalcando que es natual y no nocivo.

En complemento a lo mencionado Andrea comentó que Celus C está aprobado y tiene estudios clínicos. "Luego de 4 semanas se ven efectos en elasticidad y firmeza de la piel, además de arrugas y celulitis, los estudios demuestran una mejora"

Finalmente, durante la transmisión se sortearon las cajas de regalo "Mi reflejo Celus" llena de sorpresas, entre quienes se conectaron y participaron contando sus experiencias en el recorrido hacia el amor propio.