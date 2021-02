Suzuki cumple 100 años y qué mejor manera de celebrarlo que haciendo un recorrido por los momentos más emblemáticos de su historia.

Evolución, desarrollo e innovación son las palabras que han definido a la marca durante este siglo, demostrando ser una de las mejores del mercado. Y es que la manera de servir a sus clientes e integrarlos a esta gran familia, sumado a su habilidad de adaptarse a los nuevos estilos de vida, han sido claves para su éxito.

En estos 100 años, Suzuki se ha convertido en una compañía con muchos seguidores, todo gracias a esa esencia que conserva desde sus orígenes, pero adaptándola a los nuevos tiempos y a las exigencias del mercado.

¡Tu estilo de vida!

La calidad y la confianza que ofrece la marca a nivel mundial la ha catapultado por encima de la competencia y es que ninguna tiene ese espíritu “Way of Life!”, inmutable y que invita a disfrutar de la vida y de los momentos memorables.

Justamente este placer de vivir aventuras y experiencias inolvidables ha sido por la creación de autos emblemáticos como: Samurái, Alto, Swift y Baleno, por señalar algunos, que se han convertido en verdaderas leyendas, manteniéndose vigentes hasta la actualidad.

La historia de esta empresa se remonta al 15 de marzo de 1920 cuando Michio Suzuki, fundó la compañía dedicada en un principio a la fabricación de telares, bajo el nombre de "Suzuki Loom Works".

Desde entonces las ganas de trabajar con ahínco, creatividad y entrega no han parado. En 1952 comenzó con la fabricación de bicicletas motorizadas, después vino la segunda bicicleta, en 1954, año en el que también cambia su nombre a "Suzuki Motor Co. Ltd" y, posteriormente aparecería el primer automóvil: el Suzulight, conocido como el primer vehículo compacto producido masivamente en Japón.

En 1965 se presentó el primer motor fueraborda de Suzuki, mientras que en 1970 el consorcio marca un hito cuando se crea en Japón la primera generación del Suzuki Jimny que fue el único automóvil pequeño y compacto con 4WD de esa época.

Iniciando la década de los noventa y con un historial de lujo, la empresa se cambió a "Suzuki Motor Corporation", debido a su expansión comercial y globalización.

Parte de la familia chilena

En Chile, Suzuki llegó de la mano de Derco como distribuidor oficial a finales de los años 70 con quien ha construido una sólida relación.

"En Suzuki nos enorgullecemos de ser una marca que se centra en las personas y les permite salir a disfrutar momentos memorables, donde el acceso a la movilidad es parte de la esencia de la marca y de su desarrollo", afirmó Felipe Medina, gerente de Suzuki Chile.

Medina destacó que, en nuestro país, la marca ha "permitido que muchas familias accedan a su primer 0km a través de un Alto 800 o le hemos entregado más tecnología, seguridad y diseño a través de nuestro icónico Vitara o toda la deportividad, performance y emoción a través del querido Swift Sport, sólo por nombrar algunos de nuestros modelos que han hecho historia en nuestro país".

Varios han sido los reconocimientos que ha recibido Suzuki con sus modelos, por parte de la prensa especializada. En el año 1996 recibió, por ejemplo, el premio al "4x4 del Año", entregado al Suzuki Vitara y en 1997 al "Auto del Año" con Baleno, premios de la revista Mil Autos.

Otros de sus modelos han sido reconocidos, entre ellos: el Celerio como "Auto Valor del Año 2015"; el nuevo Vitara como "SUV del año 2015", incluso ese mismo año Suzuki fue escogido como "Marca del Año". En 2016, Baleno fue elegido "Auto Valor del Año".

En 2017, la marca recibió el mayor reconocimiento de todos, ya que el Suzuki Swift fue escogido por la gente como "Auto de la Década" y en 2019, el nuevo Suzuki Swift Sport recibió el galardón de "Mejor Estreno del Año" premio "People’s Choice", también entregado por votación popular.