Inmobiliaria promete entrega de auto por la compra de un departamento: Estas son las condiciones y los vehículos que entregan

19 nov. 2025 - 16:56 hrs.

¿Qué pasó?

Una atractiva oferta es la que ha lanzado la Inmobiliaria Imagina, firma que ha establecido una serie de incentivos para la compra de viviendas. La empresa concretó una alianza con Dercocenter para quienes adquieran un departamento con entrega inmediata puedan acceder a un vehículo.

Según señalan desde la firma, se trata de una fórmula inédita de colaboración entre el sector inmobiliario y el automotriz, con el objetivo de acercar oportunidades reales de compra y promover una reactivación basada en beneficios tangibles para las personas.

Al respecto, Carolina Oliveros, gerente de marketing y experiencia de Inmobiliaria Imagina, señaló que "este tipo de acciones reflejan una tendencia creciente de colaboración entre sectores tradicionalmente separados, que buscan innovar frente a los nuevos hábitos de consumo y generar valor agregado en un mercado cada vez más competitivo".

¿Qué autos entregan?

El modelo de automóvil Suzuki a entregar dependerá del valor del departamento adquirido, de acuerdo con las condiciones de la promoción.

Los beneficios van desde un Suzuki Alto GL MT Plus para viviendas entre 4.000 y 4.999 UF, pasando por modelos como el Celerio GLX Plus, el New Swift Hybrid o el Suzuki Fronx Hybrid, hasta llegar al Grand Vitara Hybrid GL AT para propiedades desde 9.000 UF en adelante.

Adicionalmente, los clientes que realicen reservas y promesas de compraventa durante el periodo participarán en el sorteo de tres premios de 21.000 millas LATAM Pass, beneficio complementario que forma parte de la campaña "Aniversario 21 años Imagina".

