Diputado propone una lancha misilera para el combate contra el crimen organizado: ¿En qué sector se implementaría?

18 nov. 2025 - 10:45 hrs.

¿Qué pasó?

Una particular propuesta de cara al combate contra el crimen organizado ha sido emanada desde el Congreso. Esto luego de que el diputado por la Región de Antofagasta, Jaime Araya manifestara la opción de la compra de una lancha misilera para la Armada de Chile con miras a la protección de esa zona del norte del país.

A esto, Araya sumó la posibilidad de impulsar radares avanzados en la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante (Directamar) ante el gran incremento de incautaciones de drogas en el norte del país.

De acuerdo con lo consignado por el portal Defensa.com, las operaciones marítimas de narcotráfico han marcado un récord de incautaciones durante 2025, con casi 20.300 kilos de drogas recuperados solo en Antofagasta hasta septiembre, lo que duplica todas las incidencias de 2024.

La propuesta de diputado

En ese contexto, el diputado propone un refuerzo en las capacidades de la Armada y Directamar. Es por eso que propone la adquisición de la mencionada lancha misilera equipada para patrullajes de alta velocidad.

Si bien se han visto frutos en los trabajos de las instituciones a cargo, de hecho en septiembre un operativo conjunto entre el Departamento de Inteligencia e Investigaciones Policiales Marítimas (Dipolmar) de Directemar, la Brigada Antinarcóticos de la PDI y la Fiscalía desmanteló una red que movilizaba cargamentos hacia la zona central por la Ruta 5 Norte, incautando miles de kilos adicionales, para el legislador esto no es suficiente: "Estos logros son impresionantes, pero no bastan si nuestras embarcaciones no pueden igualar la velocidad y la tecnología de los narcos", comentó Araya en declaraciones a Radio Antofagasta Online.

"La criminalidad se ha metido en las caletas, hay embarcaciones sospechosas rondando y la droga entra a raudales por el mar. Hoy, la Armada precisa herramientas que le permitan ir a la par con estas mafias, que suelen tener lanchas más rápidas y sistemas de navegación que superan lo que tenemos en control", enfatizó Araya.

