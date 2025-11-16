La sorpresa de las presidenciales: Franco Parisi se instaló en el tercer lugar pese a las encuestas

16 nov. 2025 - 20:35 hrs.

Pasadas las 18:00 horas de este domingo comenzaron los conteos de votos de la Elección Presidencial y Parlamentaria en el territorio nacional, donde ya se confirmó que Jeannette Jara y José Antonio Kast van a disputar la segunda vuelta, en la que se definirá al próximo Mandatario de Chile.

Una de las grandes sorpresas fue el abanderado del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, quien logró instalarse en la tercera posición de las preferencias, venciendo a Johannes Kaiser y Evelyn Matthei.

Parisi sorprende y se instala en el tercer lugar

Según la última actualización del Servel, con un 40,36% de las mesas escrutadas, el abanderado del PDG ya se instaló de forma definitiva en el tercer lugar.

El primer lugar lo ocupa Jeannette Jara, con un 26,45%, equivalente a un total de 1.353.537 votos. En la segunda posición, se instaló José Antonio Kast, con un 24,46%, lo que representa un total de 1.251.710 sufragios.

Franco Parisi, pese a los pronósticos de las encuestas, sorprendió y se instaló en el tercer lugar con un 18,62%, lo que equivale a 952.727 votos.

¿Parisi logró superar su resultado en la última elección en que participó?

En la elección presidencial de 2021, Parisi también obtuvo el tercer lugar en la primera vuelta, con un 12,81%: 900.064 sufragios.

Con la reposición del voto obligatorio, Parisi superó el total de sufragios que obtuvo en la elección pasada, por lo que se espera que llegue a una cifra superior al millón.

Todo sobre Franco Parisi