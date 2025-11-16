Un detenido a pasos de local de votación en La Florida: Amenazó a pasajero de micro con un cuchillo

16 nov. 2025 - 12:06 hrs.

¿Qué pasó?

En el marco de las elecciones presidenciales y parlamentarias de este domingo, Carabineros detuvo a un hombre que portaba un cuchillo a pocos pasos de un local de votación, en la comuna de La Florida, en la Región Metropolitana.

El arresto se produjo pasadas las 11:00 horas frente al Liceo Municipal Indira Gandhi, ubicado en avenida San José de la Estrella, donde minutos antes había votado la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo.

Se habría tratado de un intento de asalto

Según los antecedentes del caso, todo comenzó como un intento de asalto contra un pasajero de una micro de la Red Metropolitana de Movilidad, quien tuvo que bajarse para pedir ayuda.

El mayor Muñoz señaló a Meganoticias que "preliminarmente, se sabe que venía una persona dentro de un bus del transantiago".

"Portaba un arma blanca y con esa arma blanca intimidó a otra persona que venía dentro del bus", agregó el efectivo policial, y sostuvo que "hay que tomar las declaraciones correspondientes, por lo tanto, estamos analizando estos hechos".

Todo sobre Elecciones Chile