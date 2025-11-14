Lluvia de meteoros Leónidas 2025: Revisa cuándo es el mejor momento para observarla en Chile

14 nov. 2025 - 18:12 hrs.

La lluvia de meteoros Leónidas es un evento astronómico anual esperado por todos los amantes de la ciencia y está asociado al cometa 55P/Tempel-Tuttle, cuyos fragmentos iluminan los cielos.

Las Leónidas se registran en la constelación de Leo y pueden llegar a producir una tormenta de estrellas fugaces, aspecto que se convierte en el más llamativo. Para este año, se prevé que sea una instancia más bien modesta, según lo explicado por la NASA.

El organismo detalló que se espera que haya entre 10 y 20 meteoros por hora. Los restos del cometa se encienden cuando llegan a la atmósfera, logrando una velocidad de 71 kilómetros por segundo (unos 250 mil kilómetros por hora).

¿Cuándo es el peak de las Leónidas?

Según los expertos, el peak de la lluvia de meteoros Leónidas se va a registrar entre el domingo 16 y martes 18 de noviembre, con unos 15 meteoros por hora.

En el caso de Chile, si eres fanático de la ciencia o simplemente quieres observar el fenómeno, el mejor momento para observarlo es en la madrugada del martes 18. En Santiago, ese, día se proyecta que esté despejado, lo que se suma a la luminosidad de la Luna, que ayudará a ver de mejor forma los meteoros.

Imagen referencial / Shutterstock

Las Leónidas son posibles de observar a simple vista, puesto que es difícil que el lente de un telescopio capte una estrella fugaz. Por este motivo, es recomendable buscar un lugar con buena iluminación y lejos del área urbana.

