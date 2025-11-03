Se viene una nueva superluna: ¿Cuándo se podrá ver desde Chile?

03 nov. 2025 - 16:29 hrs.

Cada cierto tiempo somos testigos de fenómenos astronómicos como fue el caso del último eclipse solar que ocurrió el 21 de septiembre pasado, pese a que no fue visible desde Chile, al igual que el eclipse lunar total o luna de sangre que se vivió a inicios de septiembre.

Pero lo que sí podremos ver es una nueva superluna, fenómeno en que el satélite natural pasa por su punto más cercano de la tierra y lo hace en su fase de luna llena.

Por lo anterior, desde Chile podremos ver la luna más iluminada y mucho más grande de lo que estamos acostumbrados, en específico, estará un 14% más grande y tendrá un 30% más de brillo.

¿Cuándo se podrá ver la superluna desde Chile?

Según el Centro de Astrofísica y Tecnologías Afines (CATA), el recorrido para ver la superluna comenzó el sábado 1 de noviembre, cuando esta se acercó a Saturno, para luego acercarse a la tierra durante las noches del martes 4 y miércoles 5 de noviembre, días en los que será visible el fenómeno.

De este modo, esta será la segunda superluna visible en este año desde Chile, puesto que la primera fue posible verla a inicios de octubre.

¿Por qué se llama Luna de Cosecha o de Cazador?

Cabe destacar que la luna llena de octubre se la conoce como "Luna del Cazador". Sin embargo, también se le denomina como Luna de la Cosecha, porque está más cerca del equinoccio de primavera que ocurrió hace unas semanas.

El nombre proviene de las tribus nativas de Norteamérica, que aseguraban que el brillo de la luna permitía estirar los tiempos de la cosecha unas horas más o extender el tiempo de caza antes que el invierno reduzca la presencia de animales.

En otras culturas se la conocía como luna de viaje o de las migraciones por los ciclos de las aves migratorias, o también como luna de caída de hojas o de hierba moribunda, metáforas para describir al otoño en el hemisferio norte. En cambio, en el sur recibía los nombres de luna de semillas, de pez, rosa o de vigilia; una descripción de la primavera.

