Resultados elección de diputados 2025 en el Distrito 25: Consulta quién gana
Luego del cierre de mesas, este domingo 16 de noviembre el Servicio Electoral de Chile (Servel) ha comenzado a entregar los resultados oficiales de la Elecciones de Diputados 2025, donde los habitantes del Distrito 25 están eligiendo sus representantes en el Congreso.
En estos comicios se renueva la totalidad de la Cámara de Diputadas y Diputados, compuesta por 155 escaños.
La elección se realiza en 28 distritos electorales que cubren todo el territorio nacional, y cada distrito elige un número variable de representantes mediante un sistema proporcional, asegurando que el mandato de los diputados sea de cuatro años.
Resultados en el Distrito 25
Conoce los resultados oficiales proporcionados por el Servel en el Distrito 25, actualizados a las 20:30 horas, correspondientes al 5,82% de mesas escrutadas y a 30.052 votos válidos.
Candidatos a diputado por el Distrito 25
- Gustavo Lobos (FRVS).
- Manuel Rivera (FRVS).
- Flora Colipai (FRVS).
- Carlos Lizana (FRVS).
- Pamela Mansilla (FRVS).
- Héctor Barría (DC).
- Jaime Figueroa (FA).
- Nataly Oyarzo (PL).
- Ramón Espinoza (PPD).
- Emilia Nuyado (PS).
- Isidoro Barquín (PDG).
- Maurice Goudie (PDG).
- Angélica Manríquez (PDG).
- Erwin Pérez (PDG).
- Samuel Cárdenas (PDG).
- Daniel Lilayu (UDI).
- Ramón Bahamonde (UDI).
- Lorena Leichtle (RN).
- Matías Domeyko (RN).
- Juanclaudio García (EVO).
- Sebastián Cristi (PNL).
- Paulina Muñoz (PNL).
- Karen Berríos (REP).
- Andrea Iturriaga (REP).
Si deseas seguir la cobertura completa, revisa aquí todos los Resultados de elecciones 2025.
