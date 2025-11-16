Resultados elección de diputados 2025 en el Distrito 24: Consulta quién gana
- Por Meganoticias
Luego del cierre de mesas, este domingo 16 de noviembre el Servicio Electoral de Chile (Servel) ha comenzado a entregar los resultados oficiales de la Elecciones de Diputados 2025, donde los habitantes del Distrito 24 están eligiendo sus representantes en el Congreso.
En estos comicios se renueva la totalidad de la Cámara de Diputadas y Diputados, compuesta por 155 escaños.
La elección se realiza en 28 distritos electorales que cubren todo el territorio nacional, y cada distrito elige un número variable de representantes mediante un sistema proporcional, asegurando que el mandato de los diputados sea de cuatro años.
Resultados en el Distrito 24
Conoce los resultados oficiales proporcionados por el Servel en el Distrito 24, actualizados a las 20:30 horas, correspondientes al 5,82% de mesas escrutadas y a 14.304 votos válidos.
Candidatos a diputado por el Distrito 24
Revisa a continuación la lista de candidatos del Distrito 24
- Cecilia Bravo (FRVS).
- Mario Montecinos (FRVS).
- Jova Oporto (FRVS).
- Yessica Gavilán (FRVS).
- Juan Araya (FRVS).
- Ana María Bravo (PS).
- Marcos Ilabaca (PS).
- Matías Fernández (FA).
- Waldo Flores (DC).
- Vanessa Huaiquimilla (PPD).
- Lorenna Saldías (PR).
- Gerardo Lara (PDG).
- Tabina Manque (PDG).
- Felipe Aranda (PDG).
- Andrea Burgos (PDG).
- Marcelo Franco (PDG).
- Gastón Von Muhlenbrock (UDI).
- Omar Sabat (UDI).
- Ann Hunter (UDI).
- Karina Silva (RN).
- Sylvia Yunge (RN).
- Daniel Valenzuela (RN).
- Tamar Muñoz (PSC).
- Luis Gaete (PNL).
- Leandro Kunstmann (REP).
- Paulina Hernández (REP).
- José Antonio Urrutia (IND).
Si deseas seguir la cobertura completa, revisa aquí todos los Resultados de elecciones 2025.
