16 nov. 2025 - 19:06 hrs.

Luego del cierre de mesas, este domingo 16 de noviembre el Servicio Electoral de Chile (Servel) ha comenzado a entregar los resultados oficiales de la Elecciones de Diputados 2025, donde los habitantes del Distrito 22 están eligiendo sus representantes en el Congreso.

En estos comicios se renueva la totalidad de la Cámara de Diputadas y Diputados, compuesta por 155 escaños.

La elección se realiza en 28 distritos electorales que cubren todo el territorio nacional, y cada distrito elige un número variable de representantes mediante un sistema proporcional, asegurando que el mandato de los diputados sea de cuatro años.

Resultados en el Distrito 22

Conoce los resultados oficiales proporcionados por el Servel en el Distrito 22, actualizados a las 20:30 horas, correspondientes al 5,82% de mesas escrutadas y a 843 votos válidos.

Candidatos a diputado por el Distrito 22

Revisa a continuación la lista de candidatos del Distrito 22

Valentina Sáez (PEV).

Raúl Huilcal (PEV).

Wanglen Mila (PEV).

Eduardo Cuéllar (PEV).

Emilia Coñumil (FRVS).

Lautaro Guanca (FRVS).

Juan Pablo Jaramillo (FRVS).

Andrea Parra (PPD).

Patricio Poza (PPD).

Luis Penchuleo (FA).

Manuela Royo (FA).

Ximena Sepúlveda (DC).

Marcela Roa (AMA).

Francisca Ibarra (AMA).

Llery Carrasco (AMA).

Edith Palma (AMA).

Daniela González (PDG).

Guido Díaz (PDG).

Alexis Ojeda (PDG).

Patricia Muñoz (PDG).

Ramiro Rodríguez (PDG).

Juan Carlos Beltrán (RN).

Eduardo Cretton (UDI).

Víctor Manoli (EVO).

Jorge Saffirio (DEM).

Gloria Naveillán (PNL).

Víctor Badilla (PNL).

Roberto Quintana (PSC).

Felipe Martínez (REP).

Deborah Negrete (REP).

