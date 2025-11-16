Resultados elección de diputados 2025 en el Distrito 19: Consulta quién gana
Luego del cierre de mesas, este domingo 16 de noviembre el Servicio Electoral de Chile (Servel) ha comenzado a entregar los resultados oficiales de la Elecciones de Diputados 2025, donde los habitantes del Distrito 19 están eligiendo sus representantes en el Congreso.
En estos comicios se renueva la totalidad de la Cámara de Diputadas y Diputados, compuesta por 155 escaños.
La elección se realiza en 28 distritos electorales que cubren todo el territorio nacional, y cada distrito elige un número variable de representantes mediante un sistema proporcional, asegurando que el mandato de los diputados sea de cuatro años.
Resultados en el Distrito 19
Conoce los resultados oficiales proporcionados por el Servel en el Distrito 19, actualizados a las 20:30 horas, correspondientes al 5,82% de mesas escrutadas y a 12.420 votos válidos.
Candidatos a diputado por el Distrito 19
Revisa a continuación la lista de candidatos del Distrito 19
- Felipe Aylwin (PEV).
- Graciela Huenuman (PEV).
- Patricio Palma (PEV).
- Eliana Sanhueza (PEV).
- Carolina Monsalves (PEV).
- Juan Manuel Rivas (PEV).
- Wilson Olivares (FRVS).
- M. Cecilia Romero (FRVS).
- Catalina Medina (FRVS).
- Fanny Araya (FRVS).
- Patricia Torres (FRVS).
- Felipe Camaño (DC).
- Erick Sólo de Zaldívar (FA).
- Josefa Balmaceda (PL).
- César Riquelme (PR).
- Francisco Crisóstomo (PS).
- Scarlet Hidalgo (PPD).
- César Uribe (IGU).
- Eduardo Savattini (IGU).
- Susana Yáñez (IGU).
- Valentina Ibarra (IGU).
- James Mery (IGU).
- Patricio San Martín (IGU).
- Reinaldo Figueroa (AMA).
- Osvaldo Caro (AMA).
- Rodrigo Castro (AMA).
- Victoria Ortiz (AMA).
- Sergio Contreras (AMA).
- Hernán Álvarez (AMA).
- Julia Zappettini (PAVP).
- Ricardo Rodríguez (PAVP).
- Óscar Montecinos (PAVP).
- Daniel Godoy (PDG).
- Jeniffer Salazar (PDG).
- Héctor Guzmán (PDG).
- Ignacio Luengo (PDG).
- Mariela Espinoza (PDG).
- Cliff Henríquez (PDG).
- Cristóbal Martínez (UDI).
- Marta Bravo (UDI).
- Frank Sauerbaum (RN).
- Carlos Chandía (RN).
- Patricio Caamaño (DEM).
- Jorge Sabag (DEM).
- Sara Concha (PSC).
- Erick Jiménez (PSC).
- Alejandra Osorio (PSC).
- Magdalena Oyarce (REP).
- Diego Sepúlveda (REP).
- Freddy Blanc (PNL).
Si deseas seguir la cobertura completa, revisa aquí todos los Resultados de elecciones 2025.
