16 nov. 2025 - 19:07 hrs.

Luego del cierre de mesas, este domingo 16 de noviembre el Servicio Electoral de Chile (Servel) ha comenzado a entregar los resultados oficiales de la Elecciones de Diputados 2025, donde los habitantes del Distrito 16 están eligiendo sus representantes en el Congreso.

En estos comicios se renueva la totalidad de la Cámara de Diputadas y Diputados, compuesta por 155 escaños.

La elección se realiza en 28 distritos electorales que cubren todo el territorio nacional, y cada distrito elige un número variable de representantes mediante un sistema proporcional, asegurando que el mandato de los diputados sea de cuatro años.

Resultados en el Distrito 16

Conoce los resultados oficiales proporcionados por el Servel en el Distrito 16, actualizados a las 20:30 horas, correspondientes al 5,82% de mesas escrutadas y a 45.766 votos válidos.

Candidatos a diputado por el Distrito 16

Revisa a continuación la lista de candidatos del Distrito 16

Antonio Carvacho (FRVS).

Cristián Díaz (FRVS).

Jaime González (FRVS).

M. Carolina Miranda (FRVS).

Pamela Navarro (AH).

Félix Bugueño (FA).

Florenia Carvajal (PPD).

Carolina Cucumides (PS).

Gloria Paredes (DC).

Cosme Mellado (PR).

Susan Gómez (PDG).

José Antonio Carvallo (PDG).

Daniela Gaete (PDG).

Héctor Sánchez (PDG).

Rodrigo Maldonado (PDG).

Carla Morales (RN).

Humberto García (RN).

Ignacio Mori (EVO).

Ricardo Neumann (UDI).

Eduardo Cornejo (UDI).

Sebastián Cristoffanini (REP).

M. del Pilar Zúñiga (REP).

Luis Bustamante (PNL).

Francisco Avaria (PSC).

Si deseas seguir la cobertura completa, revisa aquí todos los Resultados de elecciones 2025.

Todo sobre Elecciones Chile