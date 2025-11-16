16 nov. 2025 - 19:07 hrs.

Luego del cierre de mesas, este domingo 16 de noviembre el Servicio Electoral de Chile (Servel) ha comenzado a entregar los resultados oficiales de la Elecciones de Diputados 2025, donde los habitantes del Distrito 15 están eligiendo sus representantes en el Congreso.

En estos comicios se renueva la totalidad de la Cámara de Diputadas y Diputados, compuesta por 155 escaños.

La elección se realiza en 28 distritos electorales que cubren todo el territorio nacional, y cada distrito elige un número variable de representantes mediante un sistema proporcional, asegurando que el mandato de los diputados sea de cuatro años.

Resultados en el Distrito 15

Conoce los resultados oficiales proporcionados por el Servel en el Distrito 15, actualizados a las 20:30 horas, correspondientes al 5,82% de mesas escrutadas y a 46.094 votos válidos.

Candidatos a diputado por el Distrito 15

Revisa a continuación la lista de candidatos del Distrito 15

Nicolás Salgado (AH).

Claudio Segovia (AH).

Franklin Gallardo (AH).

Hugo Boza (FRVS).

Marta González (FRVS).

Hugo Guzmán (FRVS).

Raúl Soto (PPD).

Fernando Zamorano (PPD).

Raisa Martínez (PC).

Valentina Cáceres (FA).

Carolina Herrera (PS).

Marcela Riquelme (PR).

Carol Aros (AMA).

Alejandro Valdivia (AMA).

Mauricio Mella (AMA).

Pablo Vásquez (AMA).

Alex Becerra (AMA).

Paz Suárez (AMA).

Dámarie Moyano (PAVP).

Luis Dote (PAVP).

Ricardo Lisboa (PAVP).

Katherine Toledo (PAVP).

Judith Cornejo (PAVP).

Pedro Gubernatti (PDG).

Marcela Narváez (PDG).

José Miguel Latorre (PDG).

Carla Rubio (PDG).

Luisa Cáceres (PDG).

Rodrigo Peñailillo (PDG).

Patricio Laguna (DEM).

Lennin Arroyo (DEM).

Emiliano Orueta (RN).

Juan Valdivieso (RN).

Pía Margarit (UDI).

Natalia Romero (UDI).

Patricio Arenas (PSC).

Paula Muñoz (PSC).

Fernando Ugarte (REP).

Emiliano García (REP).

Christian Vargas (PNL).

Javiera Moreno (PNL).

