16 nov. 2025 - 19:07 hrs.

Luego del cierre de mesas, este domingo 16 de noviembre el Servicio Electoral de Chile (Servel) ha comenzado a entregar los resultados oficiales de la Elecciones de Diputados 2025, donde los habitantes del Distrito 13 están eligiendo sus representantes en el Congreso.

En estos comicios se renueva la totalidad de la Cámara de Diputadas y Diputados, compuesta por 155 escaños.

La elección se realiza en 28 distritos electorales que cubren todo el territorio nacional, y cada distrito elige un número variable de representantes mediante un sistema proporcional, asegurando que el mandato de los diputados sea de cuatro años.

Resultados en el Distrito 13

Conoce los resultados oficiales proporcionados por el Servel en el Distrito 13, actualizados a las 20:30 horas, correspondientes al 5,82% de mesas escrutadas y a 19.878 votos válidos.

Candidatos a diputado por el Distrito 13

Revisa a continuación la lista de candidatos del Distrito 13

José Silva (FRVS).

Sebastián Vega (FRVS).

Roxana Riquelme (FRVS).

Matías Freire (FRVS).

Percy Campos (AH).

Lorena Pizarro (PC).

Gael Yeomans (FA).

Cristóbal Barra (PPD).

Renata Vásquez (DC).

Elizabeth Zúñiga (PR).

Daniel Melo (PS).

Jorge Muñoz (PH).

Fernando Vilches (PH).

Gazzi Jacob (PH).

Marisela Petersen (PH).

Juan Gamboa (PTR).

M. Isabel Martínez (PTR).

Camila Burgos (PTR).

Paola Martínez (PAVP).

Pedro Valenzuela (PAVP).

Cristián Seguel (PDG).

Marcelo Olivares (PDG).

Alexander Rojas (PDG).

Erika Lizama (PDG).

Nelson Álvarez (PDG).

Noemí Lapostol (PDG).

Eduardo Durán (RN).

Susan Atuán (RN).

Macarena Venegas (EVO).

Daniel Coronado (EVO).

Claudia Lange (UDI).

Cristhian Moreira (UDI).

Felipe Ross (REP).

Valentina Becerra (REP).

Taryn Coopman (PNL).

Oscar Calfileo (PNL).

Cristián Vivian (PSC).

Daniel Tapia (PSC).

Si deseas seguir la cobertura completa, revisa aquí todos los Resultados de elecciones 2025.

Todo sobre Elecciones Chile