Resultados elección de diputados 2025 en el Distrito 9: Consulta quién gana
- Por Meganoticias
Luego del cierre de mesas, este domingo 16 de noviembre el Servicio Electoral de Chile (Servel) ha comenzado a entregar los resultados oficiales de la Elecciones de Diputados 2025, donde los habitantes del Distrito 9 están eligiendo sus representantes en el Congreso.
En estos comicios se renueva la totalidad de la Cámara de Diputadas y Diputados, compuesta por 155 escaños.
La elección se realiza en 28 distritos electorales que cubren todo el territorio nacional, y cada distrito elige un número variable de representantes mediante un sistema proporcional, asegurando que el mandato de los diputados sea de cuatro años.
Resultados en el Distrito 9
Conoce los resultados oficiales proporcionados por el Servel en el Distrito 9, actualizados a las 20:30 horas, correspondientes al 5,82% de mesas escrutadas y a 21.839 votos válidos.
Candidatos a diputado por el Distrito 9
Revisa a continuación la lista de candidatos del Distrito 9
- Alejandra Pérez (AH).
- Ariel Mateluna (AH).
- Waleska Ubierna (AH).
- José Luis Villagrán (AH).
- Paola Cádiz (FRVS).
- Evelyn Farías (FRVS).
- José Sepúlveda (FRVS).
- Andrés Giordano (FA).
- Leonardo Jofré (FA).
- Boris Barrera (PC).
- Carola Rivero (PS).
- César Valenzuela (PS).
- Sandra González (PPD).
- Carlos Cuadrado (PPD).
- Amelia Gallegos (PH).
- Viviana Montecinos (PH).
- Adrián Lizama (PH).
- Juan Pino (PH).
- Sergio Flores (PH).
- Ester Barrientos (PH).
- Luis Donoso (PH).
- Manuel Muñoz (PAVP).
- Xuxa Álvarez (PAVP).
- José Rojas (PAVP).
- Isabel Palma (PAVP).
- M. Elena Valenzuela (PAVP).
- Lorenzo Lepín (PAVP).
- Daniel Canto (PAVP).
- Roberto Lobos (PAVP).
- Tamara Ramírez (PDG).
- Andrés Cáceres (PDG).
- Pamela Amaro (PDG).
- Francisco Lizana (PDG).
- César Suay (PDG).
- M. Soledad Liempan (PDG).
- Crescencio López (PDG).
- Christopher Yáñez (PDG).
- Guillermo Ramírez (UDI).
- José Miguel González (UDI).
- Érika Olivera (DEM).
- Verónica Montecinos (DEM).
- Aldo Duque (RN).
- M. Elena Barco (RN).
- Felipe Vidal (EVO).
- Juan Manuel Santa Cruz (EVO).
- José Carlos Meza (REP).
- Macarena García-Huidobro (REP).
- Javiera Rodríguez (REP).
- Maximiliano Murath (PNL).
- Margarita Garrido (PNL).
- Valeska Oyarce (PSC).
- Alberto Seguel (PSC).
- Carolina Gárate (PSC).
Si deseas seguir la cobertura completa, revisa aquí todos los Resultados de elecciones 2025.
