Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

URGENTE: En Vivo: Resultados oficiales elecciones Chile 2025

Resultados elección de diputados 2025 en el Distrito 9: Consulta quién gana

Luego del cierre de mesas, este domingo 16 de noviembre el Servicio Electoral de Chile (Servel) ha comenzado a entregar los resultados oficiales de la Elecciones de Diputados 2025, donde los habitantes del Distrito 9 están eligiendo sus representantes en el Congreso.

En estos comicios se renueva la totalidad de la Cámara de Diputadas y Diputados, compuesta por 155 escaños.

Lo más visto de Nacional

La elección se realiza en 28 distritos electorales que cubren todo el territorio nacional, y cada distrito elige un número variable de representantes mediante un sistema proporcional, asegurando que el mandato de los diputados sea de cuatro años.

Resultados en el Distrito 9

Conoce los resultados oficiales proporcionados por el Servel en el Distrito 9, actualizados a las 20:30 horas, correspondientes al 5,82% de mesas escrutadas y a 21.839 votos válidos.

Candidatos a diputado por el Distrito 9

Revisa a continuación la lista de candidatos del Distrito 9

  • Alejandra Pérez (AH).
  • Ariel Mateluna (AH).
  • Waleska Ubierna (AH).
  • José Luis Villagrán (AH).
  • Paola Cádiz (FRVS).
  • Evelyn Farías (FRVS).
  • José Sepúlveda (FRVS).
  • Andrés Giordano (FA).
  • Leonardo Jofré (FA).
  • Boris Barrera (PC).
  • Carola Rivero (PS).
  • César Valenzuela (PS).
  • Sandra González (PPD).
  • Carlos Cuadrado (PPD).
  • Amelia Gallegos (PH).
  • Viviana Montecinos (PH).
  • Adrián Lizama (PH).
  • Juan Pino (PH).
  • Sergio Flores (PH).
  • Ester Barrientos (PH).
  • Luis Donoso (PH).
  • Manuel Muñoz (PAVP).
  • Xuxa Álvarez (PAVP).
  • José Rojas (PAVP).
  • Isabel Palma (PAVP).
  • M. Elena Valenzuela (PAVP).
  • Lorenzo Lepín (PAVP).
  • Daniel Canto (PAVP).
  • Roberto Lobos (PAVP).
  • Tamara Ramírez (PDG).
  • Andrés Cáceres (PDG).
  • Pamela Amaro (PDG).
  • Francisco Lizana (PDG).
  • César Suay (PDG).
  • M. Soledad Liempan (PDG).
  • Crescencio López (PDG).
  • Christopher Yáñez (PDG).
  • Guillermo Ramírez (UDI).
  • José Miguel González (UDI).
  • Érika Olivera (DEM).
  • Verónica Montecinos (DEM).
  • Aldo Duque (RN).
  • M. Elena Barco (RN).
  • Felipe Vidal (EVO).
  • Juan Manuel Santa Cruz (EVO).
  • José Carlos Meza (REP).
  • Macarena García-Huidobro (REP).
  • Javiera Rodríguez (REP).
  • Maximiliano Murath (PNL).
  • Margarita Garrido (PNL).
  • Valeska Oyarce (PSC).
  • Alberto Seguel (PSC).
  • Carolina Gárate (PSC).

Si deseas seguir la cobertura completa, revisa aquí todos los Resultados de elecciones 2025.

Todo sobre Elecciones Chile

Leer más de