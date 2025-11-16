16 nov. 2025 - 19:06 hrs.

Luego del cierre de mesas, este domingo 16 de noviembre el Servicio Electoral de Chile (Servel) ha comenzado a entregar los resultados oficiales de la Elecciones de Diputados 2025, donde los habitantes del Distrito 9 están eligiendo sus representantes en el Congreso.

En estos comicios se renueva la totalidad de la Cámara de Diputadas y Diputados, compuesta por 155 escaños.

La elección se realiza en 28 distritos electorales que cubren todo el territorio nacional, y cada distrito elige un número variable de representantes mediante un sistema proporcional, asegurando que el mandato de los diputados sea de cuatro años.

Resultados en el Distrito 9

Conoce los resultados oficiales proporcionados por el Servel en el Distrito 9, actualizados a las 20:30 horas, correspondientes al 5,82% de mesas escrutadas y a 21.839 votos válidos.

Candidatos a diputado por el Distrito 9

Revisa a continuación la lista de candidatos del Distrito 9

Alejandra Pérez (AH).

Ariel Mateluna (AH).

Waleska Ubierna (AH).

José Luis Villagrán (AH).

Paola Cádiz (FRVS).

Evelyn Farías (FRVS).

José Sepúlveda (FRVS).

Andrés Giordano (FA).

Leonardo Jofré (FA).

Boris Barrera (PC).

Carola Rivero (PS).

César Valenzuela (PS).

Sandra González (PPD).

Carlos Cuadrado (PPD).

Amelia Gallegos (PH).

Viviana Montecinos (PH).

Adrián Lizama (PH).

Juan Pino (PH).

Sergio Flores (PH).

Ester Barrientos (PH).

Luis Donoso (PH).

Manuel Muñoz (PAVP).

Xuxa Álvarez (PAVP).

José Rojas (PAVP).

Isabel Palma (PAVP).

M. Elena Valenzuela (PAVP).

Lorenzo Lepín (PAVP).

Daniel Canto (PAVP).

Roberto Lobos (PAVP).

Tamara Ramírez (PDG).

Andrés Cáceres (PDG).

Pamela Amaro (PDG).

Francisco Lizana (PDG).

César Suay (PDG).

M. Soledad Liempan (PDG).

Crescencio López (PDG).

Christopher Yáñez (PDG).

Guillermo Ramírez (UDI).

José Miguel González (UDI).

Érika Olivera (DEM).

Verónica Montecinos (DEM).

Aldo Duque (RN).

M. Elena Barco (RN).

Felipe Vidal (EVO).

Juan Manuel Santa Cruz (EVO).

José Carlos Meza (REP).

Macarena García-Huidobro (REP).

Javiera Rodríguez (REP).

Maximiliano Murath (PNL).

Margarita Garrido (PNL).

Valeska Oyarce (PSC).

Alberto Seguel (PSC).

Carolina Gárate (PSC).

Si deseas seguir la cobertura completa, revisa aquí todos los Resultados de elecciones 2025.

Todo sobre Elecciones Chile