Resultados elección de diputados 2025 en el Distrito 5: Consulta quién gana

Luego del cierre de mesas, este domingo 16 de noviembre el Servicio Electoral de Chile (Servel) ha comenzado a entregar los resultados oficiales de la Elecciones de Diputados 2025, donde los habitantes del Distrito 5 están eligiendo sus representantes en el Congreso.

En estos comicios se renueva la totalidad de la Cámara de Diputadas y Diputados, compuesta por 155 escaños.

La elección se realiza en 28 distritos electorales que cubren todo el territorio nacional, y cada distrito elige un número variable de representantes mediante un sistema proporcional, asegurando que el mandato de los diputados sea de cuatro años.

Resultados en el Distrito 5

Conoce los resultados oficiales proporcionados por el Servel en el Distrito 5, actualizados a las 20:30 horas, correspondientes al 5,82% de mesas escrutadas y a 31.148 votos válidos.

Candidatos a diputado por el Distrito 5

Revisa a continuación la lista de candidatos del Distrito 5

  • Daniela Molina (AH).
  • Claudia Valenzuela (AH).
  • Eduardo Vargas (AH).
  • Mireya Corona (AH).
  • Pablo Ramírez (AH).
  • Claudio Ibáñez (FRVS).
  • Alejandro Campusano (FRVS).
  • Rosa Pinto (FRVS).
  • Carolina Tello (FA).
  • Daniel Manouchehri (PS).
  • Nathalie Castillo (PC).
  • Bernardo Salinas (PC).
  • Jorge Insunza (PPD).
  • Rafael Vera (PR).
  • Ricardo Cifuentes (DC).
  • María Galleguillos (IGU).
  • Rodrigo Andrade (IGU).
  • Arturo Ellis (IGU).
  • Francisca Pemjean (IGU).
  • Cristopher Suazo (IGU).
  • Rafael Muñoz (IGU).
  • Ana Iturralde (IGU).
  • Caterina Simoncelli (IGU).
  • Carlos Ruiz (AMA).
  • Montserrat Pizarro (AMA).
  • Pablo Yáñez (AMA).
  • Franchesca Plaza (AMA).
  • Yerko Zambra (AMA).
  • Elizabeth Fredes (AMA).
  • Tomás Yávar (AMA).
  • Félix Velasco (AMA).
  • Eileen Urqueta (PDG).
  • Juan Carlos Thenoux (PDG).
  • Maricel Tapia (PDG).
  • Francisco Núñez (PDG).
  • Fernanda Núñez (PDG).
  • Juan Salvador Dabed (PDG).
  • Jorge Dunstan (PDG).
  • Marco Sulantay (UDI).
  • Juan Manuel Fuenzalida (UDI).
  • Giannina González (RN).
  • Roberto Vega (RN).
  • Rosetta Paris (EVO).
  • Rodrigo Orrego (EVO).
  • Francisco Martínez (DEM).
  • Víctor Pino (DEM).
  • Tatiana Castillo (PSC).
  • Andrea Barrera (PSC).
  • Matías Guzmán (PSC).
  • Erich Grohs (PNL).
  • Constanza Peña (PNL).
  • M. Soledad Robles (PNL).
  • Verónica Pizarro (REP).
  • Pamela Rishmague (REP).

Si deseas seguir la cobertura completa, revisa aquí todos los Resultados de elecciones 2025.

