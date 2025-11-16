Resultados elección de diputados 2025 en el Distrito 5: Consulta quién gana
Luego del cierre de mesas, este domingo 16 de noviembre el Servicio Electoral de Chile (Servel) ha comenzado a entregar los resultados oficiales de la Elecciones de Diputados 2025, donde los habitantes del Distrito 5 están eligiendo sus representantes en el Congreso.
En estos comicios se renueva la totalidad de la Cámara de Diputadas y Diputados, compuesta por 155 escaños.
La elección se realiza en 28 distritos electorales que cubren todo el territorio nacional, y cada distrito elige un número variable de representantes mediante un sistema proporcional, asegurando que el mandato de los diputados sea de cuatro años.
Resultados en el Distrito 5
Conoce los resultados oficiales proporcionados por el Servel en el Distrito 5, actualizados a las 20:30 horas, correspondientes al 5,82% de mesas escrutadas y a 31.148 votos válidos.
Candidatos a diputado por el Distrito 5
Revisa a continuación la lista de candidatos del Distrito 5
- Daniela Molina (AH).
- Claudia Valenzuela (AH).
- Eduardo Vargas (AH).
- Mireya Corona (AH).
- Pablo Ramírez (AH).
- Claudio Ibáñez (FRVS).
- Alejandro Campusano (FRVS).
- Rosa Pinto (FRVS).
- Carolina Tello (FA).
- Daniel Manouchehri (PS).
- Nathalie Castillo (PC).
- Bernardo Salinas (PC).
- Jorge Insunza (PPD).
- Rafael Vera (PR).
- Ricardo Cifuentes (DC).
- María Galleguillos (IGU).
- Rodrigo Andrade (IGU).
- Arturo Ellis (IGU).
- Francisca Pemjean (IGU).
- Cristopher Suazo (IGU).
- Rafael Muñoz (IGU).
- Ana Iturralde (IGU).
- Caterina Simoncelli (IGU).
- Carlos Ruiz (AMA).
- Montserrat Pizarro (AMA).
- Pablo Yáñez (AMA).
- Franchesca Plaza (AMA).
- Yerko Zambra (AMA).
- Elizabeth Fredes (AMA).
- Tomás Yávar (AMA).
- Félix Velasco (AMA).
- Eileen Urqueta (PDG).
- Juan Carlos Thenoux (PDG).
- Maricel Tapia (PDG).
- Francisco Núñez (PDG).
- Fernanda Núñez (PDG).
- Juan Salvador Dabed (PDG).
- Jorge Dunstan (PDG).
- Marco Sulantay (UDI).
- Juan Manuel Fuenzalida (UDI).
- Giannina González (RN).
- Roberto Vega (RN).
- Rosetta Paris (EVO).
- Rodrigo Orrego (EVO).
- Francisco Martínez (DEM).
- Víctor Pino (DEM).
- Tatiana Castillo (PSC).
- Andrea Barrera (PSC).
- Matías Guzmán (PSC).
- Erich Grohs (PNL).
- Constanza Peña (PNL).
- M. Soledad Robles (PNL).
- Verónica Pizarro (REP).
- Pamela Rishmague (REP).
