Resultados elección de diputados 2025 en el Distrito 3: Consulta quién gana

Luego del cierre de mesas, este domingo 16 de noviembre el Servicio Electoral de Chile (Servel) ha comenzado a entregar los resultados oficiales de la Elecciones de Diputados 2025, donde los habitantes del Distrito 3 están eligiendo sus representantes en el Congreso.

En estos comicios se renueva la totalidad de la Cámara de Diputadas y Diputados, compuesta por 155 escaños.

La elección se realiza en 28 distritos electorales que cubren todo el territorio nacional, y cada distrito elige un número variable de representantes mediante un sistema proporcional, asegurando que el mandato de los diputados sea de cuatro años.

Resultados en el Distrito 3

Conoce los resultados oficiales proporcionados por el Servel en el Distrito 3, actualizados a las 20:30 horas, correspondientes al 5,82% de mesas escrutadas y a 26.756 votos válidos.

Candidatos a diputado por el Distrito 3

Revisa a continuación la lista de candidatos del Distrito 3

  • Hernán Velásquez (FRVS).
  • Marión Tapia (FRVS).
  • Danahe Rojas (FRVS).
  • María Gloria Lazcano (AH).
  • Eduardo Sotomayor (AH).
  • Marco Ramo (AH).
  • Sebastián Videla (PL).
  • Jaime Araya (PPD).
  • Paulina Lizana (PC).
  • Marcela Hernando (PR).
  • Margarita Montecino (DC).
  • Gabriela Carrasco (FA).
  • Adela Pizarro (PH).
  • Dan Ibacache (IGU).
  • Natalia Sánchez (PTR).
  • Daniel Vargas (PTR).
  • Daniela Avilés (PTR).
  • Néstor Vera (PTR).
  • Nelcy Castillo (PPO).
  • Fabián Ossandón (PDG).
  • Paola Debia (PDG).
  • Sergio Marmie (PDG).
  • Jessie González (PDG).
  • Vilma Esquivel (PDG).
  • Luis Ramos (PDG).
  • José Miguel Castro (RN).
  • Daniela Castro (RN).
  • Carolina Latorre (DEM).
  • José Véliz (DEM).
  • Jorge Olivares (EVO).
  • Yantiel Calderón (EVO).
  • Yovana Ahumada (PSC).
  • Carolina Moscoso (PSC).
  • Leslie Moll (PSC).
  • Adriana Jiménez (PNL).
  • Carlo Arqueros (REP).
  • Silvana Ubillo (REP).

