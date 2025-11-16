16 nov. 2025 - 19:06 hrs.

Luego del cierre de mesas, este domingo 16 de noviembre el Servicio Electoral de Chile (Servel) ha comenzado a entregar los resultados oficiales de la Elecciones de Diputados 2025, donde los habitantes del Distrito 3 están eligiendo sus representantes en el Congreso.

En estos comicios se renueva la totalidad de la Cámara de Diputadas y Diputados, compuesta por 155 escaños.

La elección se realiza en 28 distritos electorales que cubren todo el territorio nacional, y cada distrito elige un número variable de representantes mediante un sistema proporcional, asegurando que el mandato de los diputados sea de cuatro años.

Resultados en el Distrito 3

Conoce los resultados oficiales proporcionados por el Servel en el Distrito 3, actualizados a las 20:30 horas, correspondientes al 5,82% de mesas escrutadas y a 26.756 votos válidos.

Candidatos a diputado por el Distrito 3

Revisa a continuación la lista de candidatos del Distrito 3

Hernán Velásquez (FRVS).

Marión Tapia (FRVS).

Danahe Rojas (FRVS).

María Gloria Lazcano (AH).

Eduardo Sotomayor (AH).

Marco Ramo (AH).

Sebastián Videla (PL).

Jaime Araya (PPD).

Paulina Lizana (PC).

Marcela Hernando (PR).

Margarita Montecino (DC).

Gabriela Carrasco (FA).

Adela Pizarro (PH).

Dan Ibacache (IGU).

Natalia Sánchez (PTR).

Daniel Vargas (PTR).

Daniela Avilés (PTR).

Néstor Vera (PTR).

Nelcy Castillo (PPO).

Fabián Ossandón (PDG).

Paola Debia (PDG).

Sergio Marmie (PDG).

Jessie González (PDG).

Vilma Esquivel (PDG).

Luis Ramos (PDG).

José Miguel Castro (RN).

Daniela Castro (RN).

Carolina Latorre (DEM).

José Véliz (DEM).

Jorge Olivares (EVO).

Yantiel Calderón (EVO).

Yovana Ahumada (PSC).

Carolina Moscoso (PSC).

Leslie Moll (PSC).

Adriana Jiménez (PNL).

Carlo Arqueros (REP).

Silvana Ubillo (REP).

Si deseas seguir la cobertura completa, revisa aquí todos los Resultados de elecciones 2025.

