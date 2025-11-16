Resultados elección de diputados 2025 en el Distrito 3: Consulta quién gana
Luego del cierre de mesas, este domingo 16 de noviembre el Servicio Electoral de Chile (Servel) ha comenzado a entregar los resultados oficiales de la Elecciones de Diputados 2025, donde los habitantes del Distrito 3 están eligiendo sus representantes en el Congreso.
En estos comicios se renueva la totalidad de la Cámara de Diputadas y Diputados, compuesta por 155 escaños.
La elección se realiza en 28 distritos electorales que cubren todo el territorio nacional, y cada distrito elige un número variable de representantes mediante un sistema proporcional, asegurando que el mandato de los diputados sea de cuatro años.
Resultados en el Distrito 3
Conoce los resultados oficiales proporcionados por el Servel en el Distrito 3, actualizados a las 20:30 horas, correspondientes al 5,82% de mesas escrutadas y a 26.756 votos válidos.
Candidatos a diputado por el Distrito 3
Revisa a continuación la lista de candidatos del Distrito 3
- Hernán Velásquez (FRVS).
- Marión Tapia (FRVS).
- Danahe Rojas (FRVS).
- María Gloria Lazcano (AH).
- Eduardo Sotomayor (AH).
- Marco Ramo (AH).
- Sebastián Videla (PL).
- Jaime Araya (PPD).
- Paulina Lizana (PC).
- Marcela Hernando (PR).
- Margarita Montecino (DC).
- Gabriela Carrasco (FA).
- Adela Pizarro (PH).
- Dan Ibacache (IGU).
- Natalia Sánchez (PTR).
- Daniel Vargas (PTR).
- Daniela Avilés (PTR).
- Néstor Vera (PTR).
- Nelcy Castillo (PPO).
- Fabián Ossandón (PDG).
- Paola Debia (PDG).
- Sergio Marmie (PDG).
- Jessie González (PDG).
- Vilma Esquivel (PDG).
- Luis Ramos (PDG).
- José Miguel Castro (RN).
- Daniela Castro (RN).
- Carolina Latorre (DEM).
- José Véliz (DEM).
- Jorge Olivares (EVO).
- Yantiel Calderón (EVO).
- Yovana Ahumada (PSC).
- Carolina Moscoso (PSC).
- Leslie Moll (PSC).
- Adriana Jiménez (PNL).
- Carlo Arqueros (REP).
- Silvana Ubillo (REP).
