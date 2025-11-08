Expresidente del Banco Central propone eliminar el billete de $20 mil pesos para mayor seguridad: "¿De qué sirve?"

08 nov. 2025 - 05:45 hrs.

¿Qué pasó?

El expresidente del Banco Central, José De Gregorio, participó del seminario ChilePay Conecta 2025, en el que tuvo una controversial intervención en la que propuso que se elimine el billete de 20 mil pesos.

El economista y actual decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile (FEN), sugiere que se perfeccionen y se sigan desarrollando sistemas de pago digital para todo tipo de comercio, de modo que se eviten problemas de seguridad.

Durante un conversatorio con la presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), Solange Berstein y el gerente de la División de Política Financiera del Banco Central, Claudio Raddatz, De Gregorio dijo que, "el Banco Central debería decidir luego eliminar el billete de veinte lucas".

Economista propone eliminar el billete de 20 mil pesos

"¿De qué sirve el billete de veinte lucas? ¿A quién le pasa que cuando necesita efectivo, pide $100 mil en un cajero y le dan cinco billetes de veinte lucas que no sirven para nada? Y que uno tiene que ir a comprarse un chicle para cambiarlo por $437", sostuvo el también exministro de Economía del Gobierno de Ricardo Lagos.

De Gregorio argumenta su propuesta recordando la norma que establece que los cajeros automáticos no pueden quedarse sin dinero. "¿Cuál es la manera de que no tenga que ir a rellenar a cada rato? ¡Llenarla de billete de veinte lucas! Nunca está vacía, porque nadie las saca. Prefiero que esté vacía y que la gente ande con tarjetas por si la máquina está vacía. Así es el mundo moderno".

Por otro lado, sostiene que se debe limitar el uso de dinero en efectivo por temas de seguridad y para evitar operaciones ilegales, de modo que haya una mayor trazabilidad del dinero. "Si uno lo que tiene que hacer con el narcotráfico o con los delitos es subirle el costo de transacción. El costo de cometer delito es mayor, porque va a ver trazabilidad que no existen con los billetes", concluyó.