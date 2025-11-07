Fiscalía establece que Ángela Vivanco votó a favor recurso de CBM el mismo día que fue al estudio de Lagos y Vargas

07 nov. 2025 - 13:16 hrs.

Al mismo tiempo que la fiscal Carmen Gloria Wittwer encabeza la audiencia de formalización de la trama bielorrusa, los investigadores siguen dando con antecedentes que complican aún más a la exsuprema Ángela Vivanco y a su círculo más cercano: su pareja Gonzalo Migueles y los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos.

Entre los nuevos antecedentes a los que tuvo acceso Mega Investiga, el equipo del OS7 de Carabineros pudo establecer –a través de la georreferenciación de los teléfonos celulares– que el mismo día que Vivanco votó a favor del consorcio bielorruso un recurso de protección presentado por Vargas y Lagos, la exministra visitó el estudio de los abogados con los que mantiene amistad, según acusa la Fiscalía.

Este es uno de los antecedentes que el Ministerio Público está utilizando en la formalización para comprobar que más de $57 millones llegaron a las cuentas de Migueles y Vivanco.

La investigación inició en septiembre del año pasado, cuando Ángel Valencia designó a la fiscal Wittwer para investigar la tramitación de una disputa judicial entre Codelco y el Consorcio Belaz-Movitec, en donde la minera estatal tuvo que desembolsar más de 17 mil millones en pagos a la empresa de capitales chilenos y bielorrusos. Un litigio que estuvo marcado por tramitaciones irregulares, según acusaron los abogados de la cuprífera.

Durante la tramitación de la disputa, la entonces ministra Vivanco, integrante de la Tercera Sala, falló a favor del consorcio bielorruso en seis oportunidades.

Una de ellas ocurrió el 4 de julio de 2023. En horas de la mañana de ese día, la Tercera Sala del máximo tribunal, se pronunció respecto a un recurso de protección interpuesto por los abogados Lagos y Vargas en representación de CBM.

El objetivo del recurso –que había sido rechazado por la Corte de Apelaciones de Copiapó– era que la Suprema ordenara a Codelco pagar más de 4 mil millones al consorcio bielorruso, por desmovilización de sus maquinarias.

La Corte Suprema ordenó alzar el estado de pago y dio la razón a los abogados de CBM. En consecuencia, se mandató a Codelco que se ejecutara el pago en favor del consorcio bielorruso. La ministra, según consta en la tramitación, estuvo a favor del recurso de protección.

Ese mismo día, horas más tarde, según la georreferenciación a través de las antenas telefónicas, se pudo establecer que la ministra llegó hasta el estudio de los mismos abogados Vargas y Lagos, ubicado en Las Condes en calle El Regidor 66.

Conocedores de la investigación señalaron a Mega Investiga que este antecedente “da cuenta de la dinámica que existía en la relación entre la ministra, su pareja y estos dos abogados”.

“La ministra ve en la mañana, concurre a la vista en una sala respecto de una causa que litigaban sus amigos, no se inhabilitó, falla a favor de ellos, del Consorcio Belaz Movitec, y en la tarde concurre a la oficina de los mismos”, dicen la mismas fuentes.

El medio Reportea, además, dio a conocer esta mañana que el OS7 logró establecer que en esa visita del 4 de julio de 2023, la entonces ministra recibió más de US$ 15 mil en efectivo, que finalmente depositó en su cuenta bancaria. Esa sería la primera coima que entregó de manera directa a la exsuprema.