208 viviendas, paseo peatonal y planta de tratamiento agua: El proyecto inmobiliario de la familia Piñera Morel en el lago Ranco

En febrero pasado, la Inmobiliaria Arenas Blancas S.A., ligada a la familia Piñera Morel, presentó ante el Sistema de Evaluación Ambiental (SEA) un proyecto inmobiliario de US$40 millones en la provincia de Ranco, región de Los Ríos.

Se trata del "Nuevo Desarrollo Inmobiliario Bahía Coique", el que contempla la construcción de 208 unidades habitacionales, distribuidas entre departamentos y casas tipo village, señala el Diario Financiero (DF).

El proyecto inmobiliario de la familia Piñera Moral

El pasado 25 de octubre, la inmobiliaria ligada a la familia del exPresidente Sebastián Piñera presentó la primera adenda al SEA, en la cual se recogen una serie de mejoras al proyecto tras los planteamientos de organismos públicos y durante el proceso de participación ciudadana.

Así entonces, se eliminó una segunda etapa y el proyecto finalmente solo contemplará una etapa en tres fases: 44 departamentos y 10 casas en un terreno de 4,25 hectáreas en 2026, un segundo desarrollo similar en 2028 y finalmente 102 departamentos más que se construirán en 4 hectáreas desde 2031.

Pero las modificaciones no quedaron solo en eso, ya que también se consideraron mejoras al sistema de agua potable, con un nuevo estanque que aumentará en un 25% la capacidad actual. Además, se fortalecerá el suministro eléctrico, al incrementar la potencia en 1.318 KW.

Otra de las novedades es la creación de un nuevo sistema de tratamiento de aguas servidas con un sistema basado en humedales depuradores que permitirá reutilizar el agua tratada, reduciendo el impacto ambiental y optimizando los recursos hídricos.

Finalmente, el proyecto también considera mejoras urbanísticas para la comunidad, al incorporar un paseo peatonal de 800 metros con mobiliario, luminarias y accesibilidad universal. También se consideran mejoras viales en la zona: una nueva caletera, dos retornos en Bahía Coique, veredas, cruces peatonales, cruces peatonales, paraderos de transporte público y señaléticas.

