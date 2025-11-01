SML desmiente a Johannes Kaiser y niega existencia de osamentas sin periciar

01 nov. 2025 - 21:21 hrs.

¿Qué pasó?

El Servicio Médico Legal (SML) salió al paso de las declaraciones del diputado y candidato presidencial Johannes Kaiser, quien aseguró que existirían “miles de protocolos de detenidos desaparecidos” sin periciar.

A través de una declaración pública, el organismo negó categóricamente esas afirmaciones y afirmó que no existen osamentas sin analizar en sus dependencias.

¿Qué informaron desde el SML?

Según el comunicado, “todo el material y evidencia recuperada en sitios de hallazgo ha sido analizado o se encuentra actualmente en proceso de análisis, conforme a los requerimientos judiciales vigentes”, dejando en claro que no hay peritajes pendientes fuera de las causas ordenadas por los tribunales.

El servicio, dependiente del Ministerio de Justicia, también subrayó que actúa como organismo técnico asesor del Poder Judicial, cumpliendo un rol exclusivamente pericial. “El SML cumple en esta materia un rol de organismo técnico asesor del Poder Judicial, actuando exclusivamente bajo mandato de los ministros y ministras en visita designados por los tribunales de justicia”, precisó la entidad.

Las declaraciones del SML surgieron luego de que Kaiser acusara al gobierno de no hacerse cargo de los restos almacenados en el organismo forense, señalando que “se encuentran desde hace más de 20 años” y calificando el Plan Nacional de Búsqueda de Personas Detenidas Desaparecidas como “una estafa”.

“Usted no puede empezar a buscar si no sabe lo que ya tiene”, sostuvo el parlamentario, agregando que los restos “habrían sido dañados por falta de responsabilidad” y que el Presidente Gabriel Boric no los habría entregado a sus familias.

Ante estas afirmaciones, el SML explicó que los procesos de identificación dependen de la existencia de muestras genéticas de los familiares de las víctimas, las que permiten realizar comparaciones confiables. “Para lograr identificaciones positivas es indispensable contar con las muestras genéticas de los posibles familiares”, enfatizó.

En esa línea, el organismo valoró el Plan Nacional de Búsqueda, impulsado por el gobierno, destacándolo como “un aporte significativo para ampliar la base de datos genética y facilitar las labores de identificación”.

Finalmente, el Servicio reafirmó su compromiso con los derechos humanos y el trabajo científico riguroso en esta materia: “El SML reafirma su compromiso con la verdad, la justicia y la memoria, a través de un trabajo científico, riguroso y transparente al servicio de las familias, del Poder Judicial y de la sociedad en su conjunto”, señaló la institución.