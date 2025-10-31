Reportan accidente minero en Tierra Amarilla: Trabajador habría caído al interior de un pique

31 oct. 2025 - 16:03 hrs.

¿Qué pasó?

Un accidente se registró pasado el mediodía de este viernes en el kilómetro 42 de la ruta C-33, en la operación subterránea Mina California, ubicada en la comuna de Tierra Amarilla, Región de Atacama.

Según información preliminar entregada por Bomberos de Tierra Amarilla al medio Nostálgica, el hecho habría ocurrido tras la caída de un trabajador al interior del pique minero, lo que generó la inmediata activación de los equipos de emergencia.

Trabajador habría caído al interior de un pique

En el lugar trabajan personal de Bomberos y del Servicio de Atención Médica de Urgencias (SAMU) de Atacama, quienes realizan complejas labores de rescate y asistencia para determinar el estado de la persona afectada.

Hasta el momento, no se han entregado mayores detalles sobre la identidad del trabajador ni su condición de salud. Las autoridades continúan en el sitio para evaluar la situación y esclarecer las causas del accidente.

Según consignó el mentado portal de noticias, Senapred indicó que "se trataría de caída de distinto nivel de trabajador, personal de la Unidad de Rescate Minero se encuentra realizando las labores de extracción desde el pique minero".

Desde el organismo señalaron que tras la recopilación de antecedentes se entregará un reporte consolidado con más detalles y los resultados de las labores en terreno.

