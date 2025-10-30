"Funcionan con normalidad": Entel actualiza información sobre la masiva caída de sus servicios

30 oct. 2025 - 17:29 hrs.

¿Qué pasó?

Este jueves, la compañía telefónica Entel sufrió una masiva caída en sus servicios, afectando a una gran cantidad de hogares, además de las personas que tienen plan de datos móviles en sus teléfonos celulares.

Fue alrededor de las 12:00 horas que usuarios de redes sociales comenzaron a reportar problemas con el servicio de Internet en la compañía, los cuales se han extendido durante varias horas.

¿Qué se sabe de la caída de Entel?

La subsecretaría de Telecomunicaciones informó en sus redes sociales que se presentó "una degradación masiva de servicios del operador Entel. La compañía informó que se encuentra trabajando en la normalización de los servicios".

Además, recordó que "los usuarios tienen derecho a descuento en su boleta por la interrupción de un servicio que exceda las 6 horas en un día o 12 horas continuas/discontinuas en un mes".

¿Qué dijo Entel?

Por su parte, Entel señaló que se registró "intermitencia en los servicios de telefonía móvil y hogar". "Los equipos técnicos ya se encuentran trabajando en terreno para mitigar los efectos de esta contingencia".

A las 16:59 horas informaron que "los servicios móviles y hogar funcionan con normalidad". Agregaron que "para reportar alguna incidencia particular puedes utilizar nuestros canales de atención".